Juve-Inter è la finale di Coppa Italia 2022 prevista oggi, mercoledì 11 maggio. La super-sfida sarà visibile in diretta televisiva in chiaro e si potrà seguire anche in diretta streaming online sul sito gratuito Mediaset.

Per i bianconeri guidati da mister Allegri si tratta di una rivincita contro i neroazzurri dopo la disfatta nella partita di Supercoppa italiana.

Stasera la finale di Coppa Italia 2022 tra Juventus e Inter

Nel dettaglio, la programmazione della Coppa Italia 2022 prevede che questo mercoledì 11 maggio si giochi la finalissima tra Juventus e Inter.

Le due squadre si affronteranno presso lo Stadio Olimpico di Roma, in presenza di decine di migliaia di tifosi che arriveranno da varie parti d'Italia.

Ma dove si potrà seguire l'incontro in diretta televisiva e streaming online gratuito? Quest'anno la messa in onda è assicurata sui canali e le piattaforme della tv commerciale.

Juventus-Inter, dove vedere in diretta tv la finale di mercoledì 11 maggio

La finale di Coppa Italia 2022, infatti, potrà essere seguita in diretta televisiva in chiaro su Canale 5 (e anche sul canale HD).

L'appuntamento è in programma a partire dalle 20:40 circa, subito dopo una brevissima edizione di Striscia la notizia, che questa sera chiuderà prima per lasciare poi la linea alla diretta della partita dallo Stadio Olimpico.

Il fischio d'inizio del match tra Juve e Inter è previsto alle ore 21:00, prima però ci sarà l'esibizione di Arisa che canterà dal vivo l'Inno di Mameli.

Tuttavia, per chi non potrà seguire la finalissima tra Juve e Inter in diretta televisiva su Canale 5, c'è anche la possibilità di seguire l'evento in streaming online gratuito.

La diretta streaming di Juve-Inter: ecco dove vederla online

La diretta della finale, infatti, sarà visibile anche in streaming gratuito sul sito web Mediaset Infinity, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione omonima per tablet e cellulari.

In questo modo, quindi, i tifosi potranno seguire la finale di Coppa Italia 2022 direttamente da un dispositivo mobile, senza dover ricorrere per forza al televisore oppure al computer di casa.

Al termine dell'incontro, poi, ci sarà uno speciale dedicato alla premiazione della squadra vincitrice di questa edizione, che alzerà al cielo l'ambita coppa.

Per la Juventus si tratta di una vera e propria rivincita, dopo la batosta di pochi mesi fa nella finale di Supercoppa Italiana. In quella occasione, infatti, i bianconeri vennero sconfitti dai neroazzurri 2 a 1.

Riusciranno i bianconeri, campioni in carica, a portarsi a casa la quindicesima vittoria in Coppa Italia? Lo scopriremo dalle 21 in poi su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.