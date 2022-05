Molte ombre e pochissime luci nella stagione di Romelu Lukaku al Chelsea. Dopo la grande cessione all'Inter, che gli ha permesso di conquistare il Tricolore con i nerazzurri di Antonio Conte, il numero nove belga non è riuscito a trovare continuità di rendimento a Londra, dove il rapporto con il tecnico dei Blues Thomas Tuchel non è stato semplice. Lukaku è sbarcato a Londra per una cifra attorno ai 115 milioni di euro, e per questo sarà difficile rivenderlo alla stessa cifra.

La volontà del calciatore sembrerebbe, però, chiara: lasciare l'Inghilterra per trovarsi una nuova sistemazione e rilanciarsi da assoluto protagonista nella prossima stagione.

Se in Europa, potrebbero esserci due piste (che nelle ultime settimane si sono raffreddate) come il Barcellona, che ha virato su Lewandowski, e il Paris Saint Germain, che ha confermato Mbappè, attenzione alle possibilità in Italia.

Infatti, oltre all'Inter, che deve però cedere un suo attaccante, i sondaggi potrebbero arrivare anche dalle dirette avversarie, ovvero la Juventus e il Milan. I bianconeri sembrerebbero più defilati rispetto ai rossoneri, visto l'acquisto nel mercato invernale di Dusan Vlahovic, ma potrebbero fare un tentativo per portare Lukaku a Torino in prestito. Il Milan, invece, potrebbe sondare il terreno per il Big Rom, visto l'infortunio di Ibrahimovic e la volontà di ingaggiare un altro numero nove dopo Origi, pronto ad arrivare dal Liverpool dopo la finale di Champions League.

Juve, pressing su Di Maria: Milan su Arnautovic

Come accennato precedentemente, il Milan starebbe cercando un altro attaccante per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Stefano Pioli. Oltre a nomi di calciatori giovani ma di assoluto talento come Gianluca Scamacca del Sassuolo, i rossoneri starebbero sondando anche attaccanti più esperti.

Tra i nomi seguiti da Maldini e Massara, ci sarebbe anche quello di Marko Arnautovic, autore di un grande campionato con la maglia del Bologna. Le prestazioni del bomber austriaco non sono passate inosservate e per questo il Milan, come altri club italiani come Juventus e Napoli, vorrebbero accaparrarsi le prestazioni del nove rossoblù e puntellare i rispettivi attacchi.

Intanto, la Juventus prepara un colpo importante anche per quanto concerne la trequarti. Il nome più seguito e gettonato è quello di Angel Di Maria, sempre più vicino ai bianconeri. La dirigenza della Vecchia Signora sta lavorando sui possibili ultimi dettagli e sulla durata del contratto, che potrebbe essere di 1/2 anni per il Fideo, che darebbe qualità, esperienza e soprattutto personalità alla trequarti bianconera.