L'Inter ha iniziato a programmare la prossima campagna acquisti con il chiaro intento di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, per cercare di tornare sul tetto d'Italia dopo il secondo posto di quest'anno. Per farlo si proverà a sondare il terreno per quelle che saranno occasioni di mercato in uscita dai top club europei. Tra questi ci sarebbe Romelu Lukaku, l'annata al Chelsea è stata negativa con il giocatore che non si è ambientato e non ha legato con il tecnico Tuchel.

Anche il Milan ha cominciato a muoversi sul mercato, con l'obiettivo ovviamente di rafforzare la rosa campione d'Italia.

I rossoneri sono alla ricerca di alternative a centrocampo visto che andranno via Kessié, in scadenza di contratto, e Bakayoko che tornerà al Chelsea. Uno dei nomi che intrigherebbe Paolo Maldini è quello di Charles De Ketelaere, giovane talento belga in forza al Club Bruges.

Summit per Lukaku

Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è quello di Romelu Lukaku che non si è ambientato al Chelsea e preme per lasciare i Blues. Soltanto otto le reti messe a segno in ventisei partite di campionato, a fronte di due gol realizzati in sei partite giocate in Champions League, con Tuchel che lo ha spesso relegato in panchina o fatto entrare al massimo a partita in corso.

Il giocatore belga ora vorrebbe fare marcia indietro, tant'è che la prossima settimana sarebbe stato programmato a Milano un incontro tra la dirigenza nerazzurra e i legali rappresentati del giocatore per capire se ci sono margini di trattativa.

Secondo Fabrizio Biasin, giornalista da sempre molto vicino al mondo Inter, Marotta farà a breve un tentativo per riportare Lukaku a Milano: "Sappiamo che Lukaku non ha mai nascosto il desiderio di voler tornare a Milano sponda Inter.

La settimana prossima un suo rappresentante, non l’agente, incontrerà la dirigenza dell’Inter perché vuole portare le ragioni di Lukaku al club nerazzurro. La cosa resta complicatissima, bisognerebbe convincere il Chelsea a darlo in prestito e lui dovrebbe dimezzarsi l’ingaggio. La cosa più complicata è convincere i nuovi proprietari del Chelsea a cederlo.

Lui però è disposto a qualsiasi cosa per tornare, sta sfidando l’impossibile”.

Milan a caccia di un centrocampista offensivo

Anche il Milan ha cominciato a lavorare per la prossima stagione, con occhio al centrocampo. Il club rossonero è alla ricerca di un giocatore che possa alzare il tasso tecnico del reparto, vista l'annata deludente di Brahim Diaz. Per questo motivo i rossoneri si stanno guardando intorno e avrebbero messo gli occhi su Charles De Ketelaere, accostato già nei mesi scorsi al club meneghino. Il calciatore belga classe 2001 del Club Bruges è stato a lungo seguito da Ibou Ba che si occupa dello scout dei rossoneri e che avrebbe caldeggiato l’acquisto del giocatore che può giocare sia come trequartista che da seconda punta.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, una volta avuto l'ultimo semaforo verde per gli acquisti di Sven Botman e Renato Sanches, il club rossonero si butterà su un esterno o un centrocampista di spiccate doti offensive e, oltre al nome di Domenico Berardi, c'è anche quello del belga che il Bruges valuta 40 milioni di euro. Al momento sembra che sia proprio lui in vantaggio sul neroverde, visto che i rossoneri sono più propensi a spendere tanto per il cartellino di un giocatore giovane piuttosto che per uno che è entrato nella seconda fase della sua carriera. La cifra è molto alta, ma il Milan potrebbe fare uno sforzo, visto che stiamo parlando di un classe 2001.