La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato in estate. Ottenuta la qualificazione alla Champions League nella stagione 2022-2023, si attende la finale di Coppa Italia contro l'Inter per sapere se i bianconeri riusciranno a vincere almeno una competizione in questa stagione dopo il deludente campionato disputato. Delusione che ha riguardato anche la Champions League, con l'uscita agli ottavi di finale contro il Villareal. Le problematiche riscontrate in questa stagione sono diverse, ma sembra essere soprattutto il centrocampo il settore che ha più bisogno di rinforzi.

A tal riguardo, si parla del possibile arrivo di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e di una mezzala d'inserimento. Si è parlato molto dell'interesse per Jorginho del Chelsea, e negli ultimi giorni la stampa spagnola parla del possibile arrivo di Leandro Paredes. Il centrocampista argentino è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023 e per questo potrebbe arrivare a prezzo agevolato. Difficile una sua conferma in Francia, sia se dovesse rimanere Pochettino che nel caso in cui i francesi decidessero di cambiare tecnico. Secondo le ultime notizie di mercato, l'acquisto di Paredes potrebbe essere confermato già prima dell'inizio del Calciomercato estivo previsto a luglio.

Il centrocampista Paredes potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate dai giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo con Leandro Paredes. L'argentino potrebbe lasciare il Paris Saint Germain anche perché in scadenza di contratto a giugno 2023.

Ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società francese, potrebbe costare circa 20 milioni dei euro, un prezzo agevolato se consideriamo le qualità del nazionale argentino. A 28 anni sarebbe un rinforzo utile per il presente ma anche peri il futuro. Paredes, oltre ad essere bravo nell'impostazione di gioco, garantisce verticalizzazione verso le punte.

La stagione disputata da Paredes

Il centrocampista Leandro Paredes non è stato considerato un titolale da Pochettino in questa stagione. Lo dimostrano 15 match, 1 gol e 2 assist nel campionato francese, 2 match in Coppa di Francia e 5 match in Champions League. Proprio per questo sembra difficile una sua conferma nella società francese, anche perché Paredes vorrebbe una società in cui giocare titolare. La Juventus potrebbe rivelarsi la società ideale, fra l'altro l'argentino conosce il calcio italiano avendo giocato diverse stagioni fa alla Roma ed una in prestito all'Empoli.