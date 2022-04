La Juventus, nel Calciomercato estivo, potrebbe essere una delle società più attive, a partire dalle cessioni. Diversi giocatori potrebbero lasciare la società bianconera, per motivi anagrafici ma anche economici. Da Alex Sandro a Chiellini, fino ad arrivare a Aaron Ramsey, Arthur Melo e Moise Kean, sono tanti quelli che potrebbero fare una nuova esperienza professionale. Di recente, è stato intervistato Giorgio Chiellini, il difensore ha dichiarato di non aver ancora deciso del suo futuro professionale. Ha dichiarato che a fine stagione sia con la Juventus che con la sua famiglia valuterà il da farsi.

Intanto, il presidente Andrea Agnelli ha confermato che per Chiellini ci sarà un ruolo da dirigente della Juventus quando lascerà il calcio giocato. Il difensore potrebbe decidere di giocare un'altra stagione, e a tal riguardo si parla di una sua esperienza professionale nel campionato americano.

La Juventus starebbe già lavorando al sostituto. Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera ci sarebbe Bremer del Torino, che ha prolungato la sua intesa contrattuale qualche mese fa fino a giugno 2024. Una stagione importante quella del brasiliano, non è un caso che il Torino avrebbe deciso di venderlo per almeno 40 milioni di euro.

Il difensore Bremer potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di un sostituto di Giorgio Chiellini. Il difensore potrebbe fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano. Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera spicca sicuramente Bremer, difensore brasiliano del Torino che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro.

Prezzo importante che la Juventus potrebbe attutire dall'inserimento di una contropartita tecnica. Si è parlato di Federico Gatti come giocatore che potrebbe essere utilizzato per arrivare Bremer, ma il difensore acquistato dal Frosinone a gennaio sarà valutato a luglio durante la preparazione estiva. Se confermerà le qualità dimostrate in questa stagione in Serie B, potrebbe anche rimanere nella rosa bianconera nella stagione 2022-2023.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro non solo per la difesa ma anche per gli altri settori. Oltre ad un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco, potrebbero arrivare una mezzala e due rinforzi per il settore avanzato se si dovesse definire la partenza di Kean, oltre a quella di Dybala, già confermata da Arrivabene. Per il centrocampo, piacciono Jorginho del Chelsea e Paul Pogba del Manchester United. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, si valutano Nicolò Zaniolo della Roma e Giacomo Raspadori del Sassuolo.