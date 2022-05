La Juventus dalla stagione 2022-2023 non potrà contare su tre giocatori che sono stati molto importanti per le vittorie della squadra bianconera: Giorgio Chiellini, che lascerà la società dopo 17 stagioni; Federico Bernardeschi e Paulo Dybala, quest'ultimi in scadenza di contratto a giugno. La Juventus ha deciso di non prolungare la loro intesa contrattuale. Le ultime notizie di mercato confermano l'interesse del Napoli per Bernardeschi. La società campana dovrà trovare un sostituto di Lorenzo Insigne, che si trasferirà a Toronto. Bernardeschi potrebbe essere il giocatore ideale per il 4-3-3 di Spalletti anche se l'ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione non agevola un suo approdo a Napoli.

La società campana ha deciso di diminuire il monte ingaggi e non sono un caso la partenza di Lorenzo Insigne oltre a quella possibile di Kalidou Koulibaly. A tal riguardo il difensore senegalese è in scadenza di contratto a giugno 2023, il Napoli gli avrebbe offerto intorno ai 3-3,5 milioni di euro. Difficile un'intesa fra le parti, con il difensore che potrebbe trasferirsi al Barcellona o alla Juventus.

Il giocatore Bernardeschi potrebbe trasferirsi al Napoli a luglio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista Federico Bernardeschi potrebbe trasferirsi al Napoli. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno e di conseguenza la società campana non dovrà pagare il prezzo di cartellino.

Ci sarà però da lavorare per trovare un'intesa contrattuale considerando che il centrocampista con la Juventus guadagnava 4 milioni di euro a stagione e che il Napoli ha deciso una diminuzione del monte ingaggi. In questi giorni l'agente sportivo di Bernardeschi avrebbe incontrato la società campana per discutere del futuro professionale di Alex Meret (anche lui assistito dall'agente sportivo) ma anche per parlare del centrocampista.

Con un'offerta d'ingaggio di 3-3,5 milioni di euro a stagione più bonus il giocatore potrebbe trasferirsi a Napoli.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà sostituire soprattutto Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, oltre che rinforzare il centrocampo. A tal riguardo è vicino l'ingaggio di Paul Pogba. Secondo le ultime notizie di mercato il centrocampista francese potrebbe sottoscrivere un contratta da 10 milioni di euro netti a stagione compresi i bonus fino a giugno 2025 anche se il giocatore preferirebbe un'intesa contrattuale fino a giugno 2026.