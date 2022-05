La Juventus è attesa da giorni impegnativi per il mercato. La società bianconera è al lavoro non solo per rinforzare la rosa ma anche per alleggerirla: per ora gli unici certi della partenza sono Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi e Paulo Dybala. In particolare il difensore dovrebbe trasferirsi nel campionato statunitense e dopo una o due stagioni potrebbe ritornare alla Juventus da dirigente.

Diversa è la situazione di Bernardeschi e Dybala, entrambi in scadenza di contratto a giugno. L'argentino in una recente intervista ha dichiarato che ancora non ha deciso il suo futuro professionale: alcuni rumors parlano di un forte interesse dell'Inter per il giocatore.

Per quanto riguarda il centrocampista carrarino Bernardeschi le ultime indiscrezioni di mercato alludono invece a un possibile trasferimento al Napoli per il giocatore. La società campana starebbe valutando il classe 1994 come possibile sostituto di Lorenzo Insigne, che lascerà a scadenza di contratto per andare alla squadra canadese del Toronto.

Federico Bernardeschi vorrebbe un ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione, che il Napoli non avrebbe problemi a garantirgli. Con mister Spalletti il giocatore potrebbe rivalutarsi da titolare dopo stagioni da comprimario alla Juventus.

Bernardeschi potrebbe trasferirsi al Napoli

Il resto del mercato in uscita della Juventus

Intanto in casa Juventus sono diversi gli altri elementi che potrebbero non essere confermati. Ad esempio pare improbabile il riscatto di Alvaro Morata, anche perché l'Atletico Madrid vorrebbe almeno 30 milioni di euro per il cartellino dello spagnolo.

I bianconeri valuteranno offerte anche per i vari Daniele Rugani, Luca Pellegrini e Alex Sandro; a centrocampo invece a rischio partenza sono Arthur Melo, Adrien Rabiot e Weston McKennie.

Anche Moise Kean potrebbe lasciare Torino, con la Juventus che sarebbe pronta a riscattarlo anticipatamente dall'Everton e venderlo a società inglesi.