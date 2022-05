Pare essere iniziato il conto alla rovescia per il ritorno di Paul Pogba alla Juventus: continua infatti il pressing sul francese da parte dei dirigenti della Juve e a breve - molto probabilmente in questa settimana - ci sarà un nuovo incontro con Raffaela Pimenta, l'avvocato che guida la scuderia Raiola dopo la scomparsa di Mino.

Nei giorni scorsi, nel primo incontro tra le parti, ci sarebbe già stata una bozza di accordo, ma il giocatore si era voluto prendere alcuni giorni per pensarci su. Il primo a continuare il pressing su Pogba è il vice presidente Pavel Nedved con un filo diretto con il centrocampista francese, in attesa del prossimo meeting, che potrebbe essere quello decisivo.

La Juventus deve guardarsi le spalle dal Psg, il club francese dalla potenza economica estremamente importante, è però frenato dall'effetto Mbappé, rimasto clamorosamente a Parigi e dal possibile arrivo in panchina di Zinedine Zidane: i bianconeri quindi puntano a giocare d'anticipo.

I dettagli del possibile contratto

L'offerta messa sul piatto da Cherubini e Arrivabene per Pogba è un triennale, per sfruttare i benefici derivanti dal decreto crescita a 7,5 milioni all'anno più bonus, ma potrebbe esserci una sorpresa: è infatti di attualità anche l'ipotesi di un contratto quadriennale. Questo pare essere il massimo sforzo economico che la Juve può fare per convincere Paul a tornare in bianconero, manca solo il suo si, che sembra essere comunque molto vicino.

In questi anni i tifosi bianconeri hanno sempre sperato nel ritorno di Pogba ad ogni finestra di mercato: il dubbio però è se il giocatore che arriverebbe a Torino sarebbe lo stesso che ha lasciato la Juve nel 2016 direzione Manchester. Uno degli sponsor principali di questa trattativa in dirittura d'arrivo pare essere Massimiliano Allegri, che lo ha avuto in bianconero nella sua prima esperienza e ora lo rivuole per dare nuova spinta alla Juventus e farla tornare grande dopo due stagioni non positive e dare al club una maggiore impronta internazionale dopo la perdita nelle Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Le caratteristiche di Pogba

La Juventus vista nelle ultime stagioni ha avuto il suo punto debole in particolare nel centrocampo, il ritorno di Paul potrebbe dare quella fisicità in mezzo al campo e pericolosità sotto porta che è mancata alla Juventus in questa stagione e in quella passata con Pirlo in panchina.

Quello che i tifosi sperano è che il giocatore che eventualmente tornerà a Torino sia lo stesso ammirato negli ultimi due anni che visse in bianconero, quando mise a segno in tutto 20 gol.