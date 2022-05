La Juventus, dopo tre stagioni, è tornata a guardare con un certo interesse al mercato dei giocatori svincolati. Risalgono all'estate del 2019 gli ingaggi a parametro zero di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, liberatisi rispettivamente dal Paris Saint-Germain e dall'Arsenal.

In queste settimane, in casa bianconera le attenzioni sarebbero rivolte in particolare a due calciatori in scadenza di contratto: Paul Pogba e Angel Di Maria.

Nel frattempo, si starebbe lavorando almeno ad altri cinque nuovi innesti: due in difesa, uno a centrocampo e uno in attacco.

A proposito del reparto offensivo, la società torinese starebbe cercando un vice-Vlahovic, e per questo ruolo sembrano piacere Arnautovic e Muriel. Sullo sfondo resterebbe aperta la strada che porterebbe a Raspadori del Sassuolo.

In questi ultimi giorni, però, sono emerse voci che parlano di un presunto interesse della Juventus per Romelu Lukaku. Il centravanti belga vorrebbe lasciare il Chelsea dopo una stagione 2021-2022 tutt'altro che esaltante. Il bomber non è riuscito a dare un contributo significativo alla squadra londinese in termini di gol, e anche il tecnico Tuchel gli ha dato meno spazio soprattutto nella seconda fase dell'annata calcistica.

Lukaku gradirebbe un eventuale ritorno all'Inter e, in generale, nel campionato italiano, dove è riuscito ad esprimersi al meglio.

Questa situazione avrebbe acceso l'interesse della Juventus nei suoi confronti.

Lukaku vorrebbe tornare in Serie A

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Romelu Lukaku sarebbe disposto a guadagnare di meno pur di ritornare nel campionato italiano. Al Chelsea ha uno stipendio pari a 12 milioni di euro a stagione più bonus, dunque per tornare ad essere tra i protagonisti della Serie A dovrebbe accettare una riduzione importante del suo stipendio.

L'attaccante belga gradirebbe un ritorno all'Inter, ma sullo sfondo potrebbe esserci anche la Juventus, soprattutto se i nerazzurri non dovessero riuscire a trovare l'accordo per l'ingaggio. Ad ogni modo, il rientro in Italia potrebbe avvenire solo se il Chelsea accettasse di girarlo in prestito.

Tornando alla Juventus, sembra difficile che possa concretizzarsi la suggestione Lukaku, tenendo conto dell'investimento cospicuo già fatto dalla società bianconera a gennaio per Dusan Vlahovic.

Il mercato della Juventus: caccia al vice-Vlahovic

La Juventus starebbe valutando diversi profili che potrebbero fungere da vice-Vlahovic. Sul taccuino della dirigenza della Vecchia Signora ci sarebbero Arnautovic del Bologna e Luis Muriel, in scadenza di contratto con l'Atalanta nel giugno del 2023. L'attaccante colombiano potrebbe lasciare Bergamo se arrivasse un'offerta di circa 20 milioni di euro.