Inter, Milan e Juventus sarebbero al lavoro per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione ed avrebbero già individuato i possibili profili. Secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri e i rossoneri potrebbero contendersi Gabriel Jesus mentre i nerazzurri penserebbero a De Paul per il centrocampo.

Possibile scambio tra Atletico Madrid e nerazzurri

La società presieduta dagli Zhang sarebbero sulle tracce di Rodrigo De Paul che potrebbe decidere di ritornare in Italia perché non ha avuto una stagione esaltante con l'Atletico Madrid.

La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro e i dirigenti milanesi potrebbero mettere sul piatto uno scambio alla pari con Joaquin Correa. L'attaccante ex Lazio non avrebbe soddisfatto con le sue prestazioni, limitate soprattutto dagli infortuni, e potrebbe non essere confermato nel reparto della prossima stagione di Simone Inzaghi. L'ex Udinese sarebbe invece un profilo ideale che si incastrerebbe alla perfezione nel 3-5-2 nerazzurro dove agirebbe da mezzala di destra o di sinistra. I contatti potrebbero partire al termine della stagione. L'Inter sarebbe alla ricerca di un centrocampista in vista dei possibili addii di Matias Vecino ed Arturo Vidal, rispettivamente ricercato da Lazio e Flamengo.

Affare alla Correa tra Inter e Lazio

Proprio la Lazio avrebbe individuato in Andrea Pinamonti il profili per rinforzare l'attacco di Maurizio Sarri. Il club presieduto da Claudio Lotito potrebbe accelerare le trattative imbastendo un'operazione simile a quella che ha portato Joaquin Correa a Milano. Per l'attuale calciatore dell'Empoli si opterebbe per un prestito oneroso con riscatto fissato a circa 20 milioni di euro.

Tesoretto che permetterebbe ai nerazzurri di finanziare il mercato della prossima stagione.

Sfida tutta italiana per il bomber brasiliano

Juventus e Milan sarebbero pronte a sfidarsi per assicurarsi le prestazioni di Gabriel Jesus. L'attaccante brasiliano non sarebbe più centrale nel progetto di Pep Guardiola e potrebbe lasciare l'Inghilterra al termine di questa stagione calcistica.

La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro e i due club italiano lo avrebbero individuato come rinforzo offensivo. I bianconeri potrebbero finanziare il suo arrivo dalle cessioni di Arthur e Rabiot, mentre il Milan potrebbe iniziare le operazioni se il fondo Elliott dovesse decidere di cedere ad Investcorp. I rossoneri, inoltre, sarebbero molto interessati a profili offensivi perché Zlatan Ibrahimovic non avrebbe ancora deciso il suo futuro. Jesus sarebbe ideale al 4-2-3-1 studiato da Stefano Pioli.