Nella prossima estate sia Juventus che Inter potrebbero ingaggiare un nuovo attaccante. I bianconeri, che dovranno sopperire alla partenza a parametro zero di Dybala, avrebbero adocchiato la situazione di Gabriel Jesus, mentre i nerazzurri vedrebbero in Beto l'erede di Edin Dzeko

Gabriel Jesus vorrebbe cambiare aria, la Juventus ci pensa

Il valzer delle punte è sempre quello più affascinante. A questa speciale danza, si potrebbero iscrivere nella prossima estate sia Juventus che Inter. Entrambe le compagini sarebbero alla ricerca di un centravanti da aggiungere alla propria rosa.

I bianconeri, che perderanno Paulo Dybala a parametro zero, vorrebbero sostituirlo con un calciatore dalle caratteristiche tecniche simili. Cherubini non a caso, sarebbe alla ricerca di un giocatore capace di svariare alle spalle di Dusan Vlahovic, attaccante dalle enormi potenzialità.

I profili osservati dal dirigente bianconero sarebbero diversi e il nome più caldo risulterebbe essere quello di Gabriel Jesus. Il numero 9 in forza attualmente al Manchester City sta trovando poco spazio con mister Guardiola. Nel match di ieri giocato in Champions League contro l'Atletico Madrid, il brasiliano, subentrato a partita in corso, è sembrato nervoso, e il cartellino giallo rimediato per un fallo evitabile, gli costerà la squalifica nella gara di ritorno.

Intanto secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il brasiliano vorrebbe cambiare squadra già dalla prossima estate per giocare in pianta stabile e non rischiare di mancare la convocazione ai mondiali in Qatar 2022. La Juventus dunque potrebbe accontentare il giocatore, magari ingaggiandolo a un prezzo più basso rispetto al valore del suo cartellino, visto che andrà in scadenza con il Manchester City nel 2023.

Si parla, per l'attaccante, di una cifra intorno ai 50 milioni di euro.

Inter, il sostituto di Dzeko potrebbe essere Beto dell'Udinese

L'Inter, nella prossima estate, potrebbe dover fare i conti con la possibile partenza di Lautaro Martinez (in caso di offerte importanti) e col fatto che Edin Dzeko si avvicina ai 37 anni. La compagine del biscione, secondo la stampa estera, sarebbe dunque alla ricerca di colui che potrebbe sostituire degnamente il "Cigno di Sarajevo".

Un nome che circola in queste ore è quello di Beto, attaccante portoghese classe '98 dal fisico imponente, che alla sua prima stagione nel campionato italiano ha già siglato, con la maglia dell'Udinese, 11 reti in 27 partite.