La Juventus, in queste ore, si sta preparando in vista della gara contro il Genoa in programma questo venerdì 6 maggio alle ore 21 a "Marassi". Avendo oramai già raggiunto l'obiettivo di qualificarsi alla Champions League, la partita servirà ai bianconeri per prepararsi in vista della finale di Coppa Italia contro l'Inter dell'11 maggio e mister Allegri proverà a "dosare" le forze dei suoi giocatori.

Danilo e Luca Pellegrini, che non sono al meglio della forma, non sono stati convocati. Mentre la buona notizia per Allegri è il rientro di Juan Cuadrado che sarà titolare.

A centrocampo, invece, ci sarà la conferma del giovane Fabio Miretti che ha fatto bene contro il Venezia.

La Juventus pensa alla Coppa Italia

La Juventus, in questi giorni, sta pensando soprattutto alla finale di Coppa Italia poiché l'obiettivo di qualificarsi alla Champions è stato raggiunto. Per questo motivo, contro il Genoa, i bianconeri schiereranno una formazione competitiva ma permetteranno ad alcuni titolari di riposare. In attacco per esempio non ci sarà Alvaro Morata, che sarà sostituito da Moise Kean. Insieme al numero 18 juventino ci saranno Paulo Dybala e Dusan Vlahovic.

A centrocampo, invece, gli uomini sono sempre contati e Massimiliano Allegri farà riposare Denis Zakaria: al posto dello svizzero ci sarà Arthur che giocherà con Fabio Miretti e Adrien Rabiot.

Invece in difesa ci saranno diverse novità soprattutto sulle fasce: a destra ci sarà il ritorno di Juan Cuadrado, mentre a sinistra si rivedrà Mattia De Sciglio, quest'ultimo in finale di Coppa Italia sarà squalificato e per questo motivo contro il Genoa sarà titolare. In mezzo, invece, giocheranno Leonardo Bonucci e Daniele Rugani, con Matthijs De Ligt e Giorgio Chiellini che riposeranno.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Arthur, Miretti, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Kean.

Allegri spera di recuperare Locatelli

La Juventus, nei prossimi giorni, cercherà di recuperare Manuel Locatelli. Il numero 27 juventino ha già ripreso a calciare il pallone e sta facendo il possibile per essere a disposizione in vista del match contro l'Inter.

La speranza della Juventus è quella di avere Manuel Locatelli almeno per la panchina.

Inoltre mister Allegri punta a ritrovare al meglio Danilo che soffre di una fascite plantare e Luca Pellegrini che ha preso una botta alla caviglia.