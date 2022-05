La Juventus durante il prossimo Calciomercato estivo dovrà tener conto del bilancio societario, per questo diversi giocatori potrebbero lasciare Torino. Non sarà facile però cedere elementi come Aaron Ramsey o Arthur Melo o Alex Sandro, che hanno uno stipendio piuttosto elevato. Pertanto la società potrebbe considerare offerte anche per quei giocatori che hanno più mercato. Fra essi ci sarebbe Weston McKennie, titolare nella prima parte di stagione prima dell'infortunio a febbraio contro il Villarreal in Champions League. L'americano potrebbe ritornare per gli ultimi due match della stagione.

Il tecnico ha dimostrato di avere fiducia nel giocatore anche perché ha spesso garantito inserimenti e gol. Se però dovesse arrivare un'offerta importante la Juventus potrebbe lasciarlo partire. A tal riguardo si parla di un possibile interesse del Tottenham per il giocatore. Lo vorrebbe il tecnico Antonio Conte, che cerca mezzali d'inserimento. Dopo Bentancur e Kulusevski la società inglese potrebbe quindi attingere ulteriormente nella società bianconera acquistando il centrocampista americano.

Il centrocampista McKennie potrebbe trasferirsi al Tottenham in estate

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il tecnico del Tottenham Antonio Conte vorrebbe Weston McKennie. Sarebbe pronto a presentare un'offerta da 30 milioni di euro l'americano.

Si tratterebbe di una somma importante che sarebbe utile alla Juventus per migliorare il centrocampo.

Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera c'è sicuramente Jorginho del Chelsea, l'alternativa è Leandro Paredes del Paris Saint Germain. Si cerca però anche una mezzala d'inserimento, il preferito sembra essere Milinkovic-Savic della Lazio, valutato circa 70 milioni di euro.

La Juventus starebbe valutando anche Rodrigo De Paul, che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.

McKennie potrebbe non essere l'unica cessione importante in estate per i bianconeri. A lui potrebbe aggiungersi anche Arthur Melo, pure per il brasiliano si parla di un trasferimento in Inghilterra, con l'Arsenal che sarebbe in pole position.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per trovare un sostituto di Paulo Dybala. Si valutano in tal senso Angel Di Maria (in uscita a parametro zero dal Psg), ma anche i giovani italiani Nicolò Zaniolo della Roma e Giacomo Raspadori del Sassuolo. Piacerebbe soprattutto il giocatore della società emiliana, il cui prezzo di mercato è di circa 30 milioni di euro.