L'Inter sarebbe molto attiva sul fronte mercato per potenziare la rosa in vista della prossima stagione. Nel mirino ci sarebbe sicuramente Gleison Bremer del Torino che dovrebbe prendere il posto del partente Stefan De Vrij. Per il centrocampo si starebbe pensando a Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid che potrebbe chiedere il cartellino di Denzel Dumfries in cambio. Movimenti anche in attacco dove Paulo Dybala sarebbe l'obiettivo primario di Giuseppe Marotta. Il Milan, invece, si sarebbe iscritto alla corsa per Asllani.

Possibile scambio tra Diego Simeone e l'Inter

Rodrigo De Paul sarebbe ottimale per il centrocampo a cinque di Simone Inzaghi che collocherebbe l'ex Udinese come mezzala di destra o di sinistra. L'Atletico Madrid potrebbe chiedere il cartellino di Dumfries, che piacerebbe anche al Bayern Monaco e che sarebbe valutato circa 40 milioni di euro. L'Inter, però, vorrebbe intavolare una possibile cessione soltanto se dovesse arrivare un'offerta cash.

Bremer per puntellare la difesa di Inzaghi

Il club presieduto dagli Zhang avrebbe poi un'intesa con il Torino per il cartellino di Gleison Bremer che varrebbe circa 25 milioni di euro. È possibile che nell'operazione si possa inserire come contropartita tecnica quella di Federico Dimarco, molto stimato dal tecnico Ivan Juric.

Sul brasiliano ci sarebbe anche la Juventus ma i nerazzurri avrebbero la priorità, Bremer dovrebbe sostituire De Vrij che avrebbe richieste dalla Premier League.

Marotta-Dybala: i contatti continuano

Giuseppe Marotta avrebbe poi in pugno anche Paulo Dybala. L'argentino non ha rinnovato il contratto in scadenza con la Juventus e starebbe rifiutando le offerte in arrivo per attendere le mosse del suo ex dirigente.

L'Inter dovrebbe offrirgli un contratto da circa 6 milioni di euro e il calciatore dovrebbe prendere il posto di Alexis Sanchez. Il cileno sarebbe stimato in Spagna dal Betis Siviglia.

Inter e Milan si sfidano per il centrocampista Asllani

Un derby milanese potrebbe verificarsi anche sul fronte mercato. Il club rossonero si sarebbe inserito nella corsa per Kristjan Asllani dell'Empoli.

Il ragazzo sarebbe da tempo nel mirino dell'Inter che vorrebbe regalare a Simone Inzaghi un alter ego di Marcelo Brozovic. La valutazione del calciatore allenato da Andreazzoli sarebbe di circa 15 milioni di euro ma Paolo Maldini e Massara potrebbero intavolare delle trattative simili a quelle che hanno portato Bennacer e Krunic a Milano. L'Inter, invece, proverà ad anticipare la concorrenza puntando sulla presenza di Andrea Pinamonti in Toscana che si è messo in mostra durante questa stagione.