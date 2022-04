Nella prossima sessione estiva di Calciomercato l'Inter dovrà cercare di respingere gli assalti ai propri gioielli evitando quanto successo l'anno scorso, quando è stata costretta a cedere Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, rispettivamente a Paris Saint Germain e Chelsea, per una cifra complessiva di quasi 200 milioni di euro. Proprio l'erede dell'esterno marocchino, Denzel Dumfries, potrebbe essere il nuovo oggetto di mercato visto che le sue prestazioni non sono passate inosservate in giro per l'Europa. Nelle scorse settimane si è parlato dell'interesse del Bayern Monaco, ma negli ultimi giorni si sarebbe fatto sotto l'Atletico Madrid, in cerca di un rinforzo importante sulle fasce.

Il Milan per la prossima estate è alla ricerca di un rinforzo in attacco. I rossoneri, infatti, stanno soffrendo soprattutto nelle ultime settimane dal punto di vista finalizzativo e cercano un numero nove in grado di fare la differenza. Per questo motivo Maldini e Massara avrebbero messo gli occhi su Duvan Zapata, che potrebbe lasciare l'Atalanta al termine di questa stagione.

Atletico Madrid su Dumfries

L'Atletico Madrid è in cerca di un rinforzo sulle fasce in difesa, come dimostrano i sondaggi già fatti per Molina dell'Udinese e Emerson Royal, attualmente in forza al Tottenham. I Colchoneros, però, negli ultimi giorni starebbero pensando a Denzel Dumfries che, dopo un inizio in salita, adesso sembra essere esploso definitivamente con la maglia dell'Inter, riuscendo nel difficile compito di non far rimpiangere Achraf Hakimi.

Arrivato dal Psv Eindhoven per meno di 15 milioni di euro la scorsa estate, in quest'annata l'esterno olandese ha messo a segno quattro reti e collezionato quattro assist in ventisette partite di campionato e il suo rendimento non è passato inosservato, visto che anche il Bayern Monaco ha fatto qualche sondaggio nelle scorse settimane.

L'Inter non vorrebbe cedere il classe 1996, a meno che non arrivi una proposta fuori mercato, superiore ai 30 milioni di euro.

Milan su Zapata

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo per l'attacco visto che ci sono dubbi sulla permanenza di Zlatan Ibrahimovic, a causa dei tanti problemi fisici, mentre Olivier Giroud non è più giovanissimo e non può giocare ogni tre giorni ad alti livelli.

I rossoneri, dunque, sarebbero alla ricerca di un attaccante che possa garantire un buon numero di gol e in quest'ottica avrebbe messo gli occhi su Duvan Zapata. Il centravanti colombiano è pronto a lasciare l'Atalanta al termine di un'annata travagliata, condizionata da due infortuni, in cui ha realizzato comunque nove reti in diciotto partite. La Dea non reputa il classe 1991 incedibile e ha aperto alla sua cessione ma in cambio avrebbe chiesto il cartellino di Tommaso Pobega. Bisognerà vedere se Maldini deciderà di intavolare questo scambio o se proverà a inserire altre contropartite.