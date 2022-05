Nella scorsa estate l'Inter ha ceduto Romelu Lukaku al Chelsea per oltre 110 milioni di euro, realizzando anche una corposa plusvalenza, dopo i 70 milioni di euro investiti per acquistarlo dal Manchester United nell'estate del 2019. A distanza di un anno, però, "Big Rom" non sembra essersi ambientato a Londra nella sua nuova avventura in Inghilterra e adesso gradirebbe tornare a Milano. Affare non semplice, ma l'attaccante sta facendo pressioni sulla società inglese.

Anche la Juventus sta già lavorando in vista della prossima estate in cerca di rinforzi importanti per tornare a lottare per il titolo.

La priorità va ad un rinforzo in difesa visto il probabile addio di Chiellini e il grande sogno risponderebbe al nome di Kalidou Koulibaly.

Lukaku vuole tornare all'Inter

Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è quello di Romelu Lukaku, che non si è ambientato al Chelsea e preme per lasciare i Blues. Soltanto cinque le reti messe a segno in ventitré partite di campionato, a fronte di due gol realizzati in sei partite giocate in Champions League, con Tuchel che lo ha spesso relegato in panchina o fatto entrare al massimo a partita in corso.

Molto dipenderà dal cambio di proprietà, visto che, comunque, il club inglese ha fatto un investimento da oltre 110 milioni di euro per acquistarlo dall'Inter.

Il centravanti belga, comunque, premerebbe per tornare proprio in nerazzurro, visto che si sarebbe pentito di aver lasciato il club meneghino, dove era considerato un re dai propri tifosi. Affare tutt'altro che semplice, ma Lukaku si è già detto disposto a dimezzarsi l'ingaggio dagli attuali 15 milioni a 7-8 milioni in caso di ritorno a Milano.

Il Chelsea, dal proprio canto, non vuole effettuare una minusvalenza e potrebbe chiedere in cambio il cartellino di Alessandro Bastoni per uno scambio alla pari. Resta da vedere se i nerazzurri saranno pronti a prendere in considerato a un'operazione di questo tipo o se invece non si smuoveranno dalla volontà di portare Lukaku a Milano al massimo con la formula del prestito secco.

Juventus su Koulibaly

Anche la Juventus potrebbe fare qualche operazione importante sul mercato la prossima estate, per tornare a lottare per lo scudetto. I bianconeri cercano un rinforzo in difesa, visto il possibile addio di Giorgio Chiellini, e avrebbero messo gli occhi su Kalidou Koulibaly.

Il centrale senegalese ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e senza il rinnovo il Napoli dovrà prendere in considerazione la possibilità di cederlo. La valutazione si aggira sui 40-45 milioni di euro, ma la Juve potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Weston McKennie per abbassare l'esborso economico, con conguaglio da 25 milioni di euro.