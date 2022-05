Il Milan sta già iniziando a programmare il calciomercato estivo per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Fin dal mercato invernale è stato accostato ai rossoneri il portoghese Renato Sanches, affare che poi è sfumato negli ultimi giorni di gennaio, ma non definitivamente, tant’è che, secondo varie indiscrezioni, i rossoneri ora sarebbero molto vicini a tesserare il giocatore in vista della prossima stagione.

Nelle ultime ore, intanto, si è aggiunto alla lista dei desideri di Maldini e Massara anche un altro nome: Joao Felix.

Renato Sanches sarebbe più vicino al Milan

Il Milan sembra essere in dirittura d’arrivo per l’acquisto del centrocampista del Lille Renato Sanches: sia il contratto col giocatore, sulla base di 4 milioni di euro annui, sia la cifra da versare al Lille, intorno ai 20 milioni di euro, sembrano essere già definite, in attesa dell’annuncio ufficiale. La dirigenza rossonera, dunque, si appresta a mettere nelle mani di Pioli un centrocampista capace di incidere in tutti i ruoli, sia da centrale che da trequartista, rimpiazzando l’ormai partente Frank Kessiè.

Il centrocampista portoghese classe '97 ha attraversato una stagione tra alti e bassi, mettendo a segno finora due reti in 24 partite nel campionato francese, e ha quindi tutte le intenzioni di rilanciarsi nella prossima stagione in Serie A.

Il sogno per l’attacco rossonero sarebbe Joao Felix

Intanto la dirigenza rossonera sembra aver inserito nella lista dei possibili acquisti pure il nome di Joao Felix, attualmente in forza all’Atletico Madrid. L’attaccante portoghese classe ’99 ha un valore di mercato piuttosto alto, intorno ai 70 milioni di euro, ma in questa stagione difficilmente è stato determinante.

Non è escluso che in estate il giocatore possa decidere di lasciare l'Atletico Madrid e la Spagna, approdando in un nuovo campionato europeo.

Il Milan, dunque, si sarebbe messo sulle sue tracce e nelle prossime settimane potrebbe incontrare i dirigenti dell’Atletico Madrid per iniziare a imbastire una trattativa. L’acquisto del talento portoghese sarebbe un gran colpo anche in ottica futura, va detto comunque che si tratta di un'operazione molto onerosa, difficilmente compatibile con le esigenze di bilancio del club rossonero, anche se l'eventuale cambio societario al Milan potrebbe in tal senso rappresentare una novità significativa.