In casa Inter, con la Coppa Italia già vinta e con lo scudetto ormai lontano, si comincia a lavorare in vista della prossima stagione, con la società nerazzurra che vuole essere competitiva sia in Italia che in campo europeo. Per farlo, però, servirà in primis sfoltire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi e fare cassa con quei calciatori che sono solo esuberi. Uno di questi è sicuramente Stefano Sensi, che tornerà dopo il prestito alla Sampdoria. Sul centrocampista avrebbe messo gli occhi il Torino, che cerca rinforzi in mezzo al campo visto che perderà Pobega, che tornerà al Milan, mentre si sta riflettendo sull'eventuale riscatto di Praet.

Anche la Juventus ha cominciato a programmare la prossima stagione visto che non potrà migliorare l'attuale quarto posto in classifica. Per questo motivo i bianconeri sono alla ricerca di un rinforzo in attacco e avrebbero messo gli occhi su Luis Muriel, che potrebbe lasciare l'Atalanta la prossima estate.

Sensi in uscita dall'Inter

Uno dei giocatori che molto probabilmente lascerà l'Inter a titolo definitivo la prossima estate è sicuramente Stefano Sensi. Il centrocampista ormai non rientra più nei piani della società nerazzurra, che lo ha ceduto con la formula del prestito secco alla Sampdoria a gennaio per permettergli almeno di giocare con maggiore continuità e ritrovare quella fiducia nei propri mezzi che a Milano sembrava aver perso.

Sul giocatore avrebbe messo gli occhi il Torino, in cerca di rinforzi in mezzo al campo visti i dubbi sul riscatto di Praet e l'addio di Pobega, che tornerà al Milan. Il centrocampista piace molto a Juric visto che è in grado di giocare sia in mezzo al campo che sulla trequarti nel 3-4-2-1. L'Inter e i granata ne hanno discusso in questi giorni e le due società sarebbero pronte ad imbastire la trattativa, con l'ex Sassuolo che viene valutato dai nerazzurri intorno ai 10 milioni di euro.

L'idea del club meneghino sarebbe quella di provare a inserire Sensi nell'affare Bremer per abbassare l'esborso economico, con il centrale brasiliano che dovrebbe arrivare per una valutazione complessiva tra i 30 e i 35 milioni di euro.

Juventus su Muriel

Anche la Juventus ha cominciato a lavorare sul mercato in vista della prossima estate.

I bianconeri sono alla ricerca di rinforzi in attacco visto che Kean e Morata non sono sicuri della permanenza a Torino. Il nome finito nel mirino è quello di Luis Muriel, che sembra essere alla fine di un ciclo all'Atalanta. Il colombiano è valutato dalla Dea tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma occhio anche a un possibile scambio proprio con Moise Kean, che dovrebbe essere riscattato dai bianconeri con un anno di anticipo dall'Everton.