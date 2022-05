Ieri sera 21 maggio, Federico Bernardeschi ha giocato la sua ultima partita con la maglia della Juventus. In settimana il giocatore classe '94 e il club bianconero hanno deciso, di comune accordo, di non rinnovare il contratto in scadenza al 30 giugno 2022.

Federico Bernardeschi ha giocato titolare contro la Fiorentina e al termine della partita ha voluto rilasciare una bella intervista a i microfoni di Dazn per salutare la Juventus: "Sono stati cinque anni meravigliosi, oggi ho fatto un discorso dopo pranzo ai ragazzi, alla squadra e al mister.

Li ho ringraziati".

Il numero 20 juventino ha sottolineato di avere vissuto diverse emozioni prima della partita contro la Fiorentina e in particolare ha avuto la vicinanza di sua moglie Veronica Ciardi: "Mi ha scritto mia moglie, lei c'è sempre per me e mi ha detto semplicemente di godermi tutto questo".

Bernardeschi saluta la Juventus

Federico Bernardeschi a fine giugno lascerà definitivamente la Juventus. Adesso il giocatore classe '94 dovrà cercarsi una nuova squadra e non ha preclusioni, visto che è aperto sia a soluzioni italiane che estere.

Bernardeschi, però, ci ha tenuto a ringraziare l'ambiente juventino per questi cinque anni insieme. Il giocatore di Carrara ha sottolineato che in bianconero si è sentito a casa: "Il mondo Juventus mi ha fatto sentire a casa, posso solo dire grazie".

Infine, l'esterno della nazionale italiana, ai microfoni di Sky Sport, ha sottolineato: "Quando si chiude un matrimonio, non si deve per forza litigare. Sono orgoglioso di questo".

Ora per lui si aprirà una nuova avventura e il giocatore cercherà qualcuno che gli proponga un nuovo progetto nel quale poter essere centrale: "Adesso penso a me stesso, vorrei un progetto bello che possa sposarsi con le mie idee".

Ultima partita anche per Dybala

Quella di ieri 21 maggio, non è stata solo l'ultima partita alla Juventus per Federico Bernardeschi ma anche per Paulo Dybala. L'argentino saluta dopo sette anni e per lui potrebbe iniziare una nuova avventura sempre in Italia. Dybala potrebbe finire all'Inter e questo sarebbe un ulteriore dolore per i tifosi della Juventus.

I sostenitori bianconeri, però, potrebbero presto avere un nuovo numero 10. Infatti, la Juventus sarebbe in trattativa per riprendere Paul Pogba. Il francese in caso di ritorno in bianconero potrebbe prendere proprio il numero lasciato libero da Paulo Dybala.