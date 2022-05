Una brutta Juventus quella che ha chiuso il campionato ieri sera a Firenze, con una sconfitta comunque indolore per 2-0 contro la Fiorentina. Massimiliano Allegri è pronto a buttarsi alle spalle la stagione fallimentare chiusa con zero titoli, non accadeva dal 2012, e da domani, come dichiarato da lui stesso nel post partita, si inizierà a programmare la nuova stagione. La Juventus conta di ripresentarsi la prossima stagione ai blocchi di partenza del campionato con una rosa competitiva e lottare per lo scudetto, provando a riaprire un nuovo ciclo vincente: per farlo Massimiliano Allegri ha un sogno di mercato per la difesa bianconera.

I bianconeri avrebbero già virtualmente concluso due colpi a dir poco stellari, il ritorno di Paul Pogba a centrocampo e Angel Di Maria in attacco, due possibili colpi a parametro zero. L'attenzione dei dirigenti bianconeri, in questo momento, è dirottata tutta sulla difesa, reduce dall'addio di Giorgio Chiellini, e in cerca di un suo erede, Cherubini e Arrivabene hanno lanciato la sfida al Barcellona per un colpo che avrebbe dell'incredibile.

La Juventus, per la difesa, pensa a Koulibaly: parte la sfida al Barcellona

L'idea della Juventus per la difesa potrebbe cambiare il destino della prossima stagione: secondo quanto riporta Tuttosport, il sogno di Massimiliano Allegri per blindare la retroguardia bianconera risponde al nome di Kalidou Koulibaly del Napoli.

Tuttavia, per il centrale partenopeo, la Juventus dovrà battere prima l'agguerrita concorrenza del Barcellona: il tecnico dei blaugrana Xavi avrebbe già avuto un colloquio con il senegalese, l'ostacolo più grande però potrebbe essere convincere Aurelio De Laurentiis a privarsi del giocatore più rappresentativo e leader carismatico presente nella rosa del suo Napoli.

Anche Luciano Spalletti, tuttavia, non vorrebbe perdere un giocatore praticamente insostituibile e di questa caratura come il centrale senegalese. Alle porte del Napoli non stanno bussando solo squadre interessare a Koulibaly, ma anche per Osimhen: il Napoli ha già rispedito al mittente un'offerta da ben 90 milioni di euro da parte degli inglesi dell'Arsenal.

Se l'attaccante dovesse essere ceduto, difficilmente il Napoli si priverà anche di Koulibaly. La Juventus proverà comunque a fare un tentativo, continuando comunque a tenere gli occhi sulle alternative, come Gabriel Magalhaes dell'Arsenal.

La situazione contrattuale di Koulibaly è molto complessa. Il senegalese ha un ultimo anno di contratto con il Napoli, dove percepisce quasi 6 milioni netti a stagione: secondo 'La Gazzetta dello Sport', Ramadani, l'agente del difensore, ha ottimi rapporti sia con il Barcellona che con la Juventus: tuttavia i due club non intendono fare follie per un giocatore di quasi 31 anni, offrendo eventualmente contropartite tecniche agli azzurri partenopei per alleggerire la richiesta economica di Aurelio De Laurentiis. La valutazione del Napoli parte da 40 milioni, con De Laurentiis che per il momento non vuole fare sconti a nessuno.