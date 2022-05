Inter e Juventus sarebbero al lavoro per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione. Secondo gli ultimi aggiornamenti di mercato, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino il giovane Emirhan Acar, che milita nell'AKA Tirol. Il calciatore piacerebbe anche al Milan ma Simone Inzaghi lo avrebbe individuato per alternarlo ad Hakan Calhanoglu come mezzala di sinistra. Inoltre, Federico Dimarco potrebbe trasferirsi all'Atalanta se Ivan Juric dovesse essere l'erede di Gasperini. Per quanto riguarda la società presieduta dagli Agnelli, nel mirino di Allegri ci sarebbero Koulibaly e Zielinski del Napoli.

L'Inter sulle tracce di Acar, Dimarco potrebbe partire

Acar è un calciatore molto forte fisicamente che l'Inter seguirebbe in vista dei possibili addii di Matias Vecino e Arturo Vidal. Il primo sarebbe vicino alla Lazio mentre il secondo piacerebbe al Flamengo. Il calciatore di origini austriache sarebbe già stato contattato dai molto club turchi: dal Besiktas al Fenerbahce, dal Galatasaray al Trabzonspor. La società presieduta dagli Zhang potrebbe poi mettere da parte un tesoretto che arriverebbe dalla cessione di Federico Dimarco. Il terzino sarebbe finito nel mirino dell'Atalanta che potrebbe intensificare i contatti se Ivan Juric dovesse essere scelto come erede di Gasperini. L'attuale tecnico dei bergamaschi potrebbe terminare la sua avventura per intraprendere un'esperienza in Spagna.

La valutazione di Dimarco sarebbe di circa 25 milioni di euro.

La Juventus potrebbe bussare alla porta del Napoli

La Juventus avrebbe bisogno di un centrocampista e di un difensore centrale. L'addio di Giorgio Chiellini ha indurrà sicuramente i dirigenti a trovare un degno sostituto. Nelle idee di Massimiliano Allegri ci sarebbe Kalidou Koulibaly che ha il contratto in scadenza nel 2023 con l il Napoli.

Sul centrale senegalese ci sarebbe però anche il Barcellona. Il tecnico dei campani, Luciano Spalletti, vorrebbe trattenerlo ed il presidente, Aurelio De Laurentiis avrebbe già rifiutato un'offerta molto alta dell'Arsenal.

La società torinese sarebbe poi anche interessata alle prestazioni di Zielinski che viene ritenuto un profilo molto congeniale al 4-3-3 ma anche al 4-4-2 perché potrebbe agire sia da interno di centrocampo che da ala.

Il polacco ha il contratto in scadenza nel 2024. La sua valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro e la Juventus potrebbe soddisfare le pretese economiche del Napoli se dovesse cedere le prestazioni di Arthur che piacerebbe proprio all'Arsenal di Arteta. L'ex Barcellona sarebbe valutato circa 30 milioni di euro.