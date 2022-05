La Juventus potrebbe ritornare ad attingere in maniera importante al mercato dei parametri zero. A tre stagioni dall'arrivo di Adrien Rabiot e di Aaron Ramsey, rispettivamente dal Paris Saint Germain e dall'Arsenal, la società bianconera potrebbe infatti ingaggiare due o tre giocatori senza prezzo di cartellino.

In particolare circolano diverse indiscrezioni sul possibile ingaggio di Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. La Juventus gli avrebbe offerto un contratto da 10 milioni di euro a stagione fino a giugno 2025.

Si attende la risposta del francese, che potrebbe scegliere Torino anche perché nelle sue quattro stagioni in bianconero è diventato uno dei migliori centrocampisti europei.

A proposito di centrocampo, la Juventus valuta altri due rinforzi a parametro zero, Angel Di Maria e Ivan Perisic. Dell'argentino si parla oramai da diverse settimane, considerando che la società bianconera deve sostituire Paulo Dybala. Circola invece da pochi giorni il nome del giocatore dell'Inter, il quale non avrebbe gradito la decisione della società milanese di aspettare fine stagione per il suo prolungamento di contratto. Inoltre ci sarebbe distanza fra offera dell'Inter (di circa 5 milioni di euro a stagione) e le richieste del giocatore (circa 6,5 milioni di euro).

Il croato potrebbe trasferirsi alla Juventus, anche perché in previsione del 4-3-3 Perisic sarebbe un giocatore ideale.

A parlare del suo possibile trasferimento a Torino è stato anche il giornalista Marcello Chirico, con un post su Twitter.

Il croato Perisic potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

'Perisic e Juventus sempre più vicini'.

Questo il post su Twitter di Marcello Chirico. Secondo il giornalista sportivo la società bianconera sarebbe pronta a ingaggiare il giocatore in caso di mancato prolungamento di contratto con l'Inter.

Il croato Perisic è in scadenza di contratto a fine giugno e non avrebbe gradito il fatto che l'Inter gli abbia offerto il prolungamento di contratto solo nelle ultime settimane.

Ci sarebbe distanza anche fra offerta dell'Inter e richieste del giocatore.

Perisic sarebbe ideale per il gioco di Allegri, che potrebbe schierarlo in un 4-3-3 ma anche come trequartista nel 4-2-3-1. Essendo un classe 1989 garantirebbe almeno due o tre stagioni a livello importante come ha dimostrato in questa stagione con l'Inter. In particolare Perisic è stato decisivo nella finale di Coppa Italia contro i bianconeri segnando due gol, uno su rigore e un altro con un tiro da fuori area.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche la difesa per sostituire Giorgio Chiellini. Fra i difensori che piacciono alla società bianconera spiccano Nikola Milenkovic della Fiorentina, in scadenza di contratto a giugno 2023, Alessio Romagnoli del Milan e Gabriel dell'Arsenal.

Per il settore avanzato invece, oltre a Perisic e Angel Di Maria, il club piemontese valuta anche il giocatore del Sassuolo Giacomo Raspadori.