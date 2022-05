La Juventus è al lavoro per cercare di rinforzare una rosa che ha quest'anno mostrato problemi evidenti soprattutto a centrocampo. Serve non solo un giocatore bravo nell'impostazione di gioco, ma anche una mezzala d'inserimento, che sappia garantire pure gol e assist ai suoi compagni.

Recentemente le cronache hanno parlato molto dell'interesse di Sergej Milinkovic-Savic, ma in questo momento il centrocampista della Lazio sembra difficile da raggiungere perché la sua valutazione di mercato è di circa 70 milioni di euro e non ci sarebbe la volontà dei biancocelesti di accettare contropartite tecniche per attutire l'esborso cash.

Di conseguenza potrebbe essere più vantaggioso per la società bianconera investire su Paul Pogba, libero a parametro zero. Al francese potrebbe essere offerto un contratto di tre anni a 10 milioni di euro a stagione.

A parlare del possibile trasferimento alla Juventus del centrocampista è stato Luca Momblano, che a Top Calcio 24 ha dichiarato: "Potrebbe essere una trattativa più vantaggiosa l'acquisto di Pogba che non quella per Milinkovic-Savic".

Il giornalista sportivo ha inoltre dichiarato a Juventibus che il Paris Saint Germain in questo momento non sarebbe interessato all'ingaggio del centrocampista, di conseguenza ciò faciliterebbe il ritorno del francese alla Juventus.

La pista Pogba per la Juventus

Il centrocampista Paul Pogba sarebbe sempre più vicino al ritorno alla Juventus. A confermare indirettamente questa indiscrezione di mercato anche il giornalista sportivo Luca Momblano, che ha sottolineato come adesso il Paris Saint Germain non sia in grado di presentare un'offerta per il centrocampista francese.

La Juventus invece sarebbe pronta a offrire circa 7,5 milioni di euro più bonus fino ad arrivare a 10 milioni di euro a stagione per un contratto fino a giugno 2025. Pogba rappresenterebbe un innesto importante perché garantirebbe non solo qualità al centrocampo, ma anche fisicità. Inoltre Allegri lo conosce molto bene avendo già allenato alla Juventus nelle stagioni 2014-2015 e 2015-2016.

Egli sarebbe rinforzo importante che però potrebbe non essere l'unico a centrocampo.

La Juventus potrebbe infatti regalarsi anche un altro giocatore bravo nell'impostazione di gioco: piacerebbe infatti Jorginho, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023 e che attualmente ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il settore avanzato. In particolare cerca il sostituto di Paulo Dybala, salutato in maniera molto emozionante dall'Allianz Stadium nel match di campionato contro la Lazio. La società bianconera starebbe lavorando su due elementi che dovrebbero liberarsi a luglio a parametri zero, ossia Ivan Perisic e Angel Di Maria.