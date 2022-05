Si è da poco conclusa allo stadio Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter sul risultato finale di 2-4 per i nerazzurri. A decidere il match sono stati i gol di Barella, Morata, Vlahovic, Calhanoglu e doppietta di Perisic.

Nel fine settimana torna il campionato e la squadra di Inzaghi, in piena corsa per lo scudetto, sarà di scena alla Sardegna Arena contro il Cagliari domenica alle 20:45, mentre la compagine di Allegri, ormai quarta in classifica, ospiterà la Lazio all'Allianz Stadium lunedì sera.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, scende in campo con il suo solito 3-5-2.

La coppia d'attacco è formata da Lautaro Martinez e Edin Dzeko, mentre Darmian vince il ballottaggio sulla fascia destra. In mezzo al campo i soliti Barella, Brozovic e Calhanoglu. Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, si affida al 4-2-3-1, con Paulo Dybala alle spalle di Vlahovic e con Bernardeschi e Cuadrado ai suoi lati.

Nel primo tempo l'Inter parte forte e dopo soli 4 minuti è già in vantaggio grazie a un gran tiro a giro di Nicolò Barella, imparabile per Perin. La Juventus prova a reagire e ha almeno due clamorose palle gol. Su una si supera Handanovic, che devia in angolo un sinistro di Vlahovic. Sull'altra Dybala tira di poco a lato dopo una mischia su calcio d'angolo.

Nel secondo tempo è la Juventus che parte forte e ribalta il risultato in pochi minuti.

Al 50' è Morata a trovare il pareggio; poi al 52' Vlahovic parte in contropiede, il tiro viene respinto da Handanovic ma la palla torna sui suoi piedi e il serbo non sbaglia. Subito dopo l'Inter accenna la reazione con un tiro al volo di Darmian, ma Perin non si fa sorprendere. Il pari, però, arriva al 79' con Calhanoglu, che realizza un rigore procuratosi da Lautaro.

Ai supplementari è un super Ivan Perisic a decidere la gara. Il croato prima realizza il rigore del sorpasso e poi trova un gol di pregevole fattura su cui Perin non può nulla. Il risultato non cambia più: finisce 4-2.

Le pagelle

Queste le pagelle del match appena concluso:

Handanovic 7: Decisivo su Vlahovic nel primo tempo.

Skriniar 7: Solita partita di grande sostanza.

De Vrij 6,5: Tiene bene su Vlahovic.

D'Ambrosio 6: Sufficienza piena per il difensore nerazzurro.

Darmian 6: Prova a dare una mano in fase offensiva, ma meglio in difesa.

Barella 7,5: Un gol che da solo vale il prezzo del biglietto.

Brozovic 6,5: È ovunque in mezzo al campo, come sempre d'altronde.

Calhanoglu 6: Da lui ci si aspetta qualcosa in più rispetto a quanto mostrato stasera, ma ha il merito di segnare il rigore.

Perisic 8: Corre molto come sempre sulla fascia e decide il match con una super doppietta.

Lautaro 6,5: Fa quello che può, ma naviga nel deserto visto che il suo compagno di reparto è inesistente, si procura il rigore del pari.

Dzeko 4,5: Annullato da Chiellini, fino alla sostituzione.