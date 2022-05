Oggi, 16 maggio, la Juventus dovrebbe incontrare Rafaela Pimenta ed Enzo Raiola agenti di Paul Pogba. La società bianconera, infatti, vuole capire la fattibilità dell'operazione. Pogba piace anche al Paris Saint Germain che sarebbe disposto a versare un lauto ingaggio al giocatore. Ma l'irruzione della Juventus potrebbe far cambiare idea al centrocampista. Pogba a Torino potrebbe guadagnare di meno, però sarebbe al centro del progetto e il suo eventuale ritorno sarebbe certamente una scelta di cuore. Alla Juventus, il francese ritroverebbe anche l'allenatore che più di ogni altro lo ha fatto rendere al meglio, ovvero Massimiliano Allegri.

Dunque, l'incontro di oggi 16 maggio, dovrebbe servire per capire la fattibilità dell'operazione. Ma la Juventus non sarebbe solo al lavoro per Paul Pogba. Infatti, i bianconeri sarebbero anche sulle tracce di Angel Di Maria e, stando a quanto afferma Tuttosport, trapelerebbe ottimismo. Inoltre, in questi giorni, alla Juventus verrebbe accostato anche il nome di Ivan Perisic. Anche se al momento questa pista non sarebbe così calda.

La Juventus pensa al futuro

Questa estate la Juventus dovrà fare un grande lavoro per rinforzare la sua rosa. Infatti, la prossima stagione, la squadra dovrà tornare a competere per lo scudetto. Per questo motivo, la dirigenza della Juventus sta già muovendo i primi passi e i nomi al vaglio sono molto importanti.

A cominciare da quello di Paul Pogba per il quale ci sarà un incontro molto importante. Oltre al francese, la Juventus sarebbe valutando anche il nome di Di Maria. Le parti si sarebbero già sentite e adesso si starebbe lavorando per limare le cifre.

Stasera la sfida contro la Lazio

Oggi 16 maggio, la Juventus non dovrà pensare solo al mercato.

Infatti, stasera, la squadra sarà in campo per sfidare la Lazio. Per questo match, Massimiliano Allegri farà alcuni cambi ,anche perché ci saranno diverse assenze. Infatti, all'ultimo si sono aggiunte anche le defezioni di Arthur, Denis Zakaria e Mattia De Sciglio. Massimiliano Allegri si affiderà al 4-2-3-1 e in difesa, davanti a Mattia Perin, agiranno Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Luca Pellegrini.

A centrocampo ci saranno Fabio Miretti e Adrien Rabiot. Mentre in avanti toccherà a Federico Bernardeschi, Paulo Dybala e Alvaro Morata che assisteranno Dusan Vlahovic. La partita contro la Lazio, per la Juventus non avrà una stretta valenza di classifica, ma servirà per salutare Giorgio Chiellini che lascerà i bianconeri dopo 17 anni. La gara odierna sarà anche l'ultima per Paulo Dybala che non rinnoverà il suo contratto e saluterà la Vecchia Signora dopo 7 anni.