L'Inter ha cominciato a muoversi con largo anticipo sul mercato in vista della prossima estate, nonostante sia in piena corsa per lo scudetto. I nerazzurri potrebbero rivoluzionare l'attacco, come dimostra il possibile arrivo di Paulo Dybala a parametro zero, ma in entrata ci sarà anche una prima punta che possa far rifiatare Edin Dzeko, visto che non essendo più giovanissimo è impensabile che possa giocare ancora tre volte a settimana ad alti livelli. Il nome finito nuovamente nel mirino della società nerazzurra sarebbe quello di Duvan Zapata, già cercato la scorsa estate, con l'Atalanta che non ha voluto saperne di privarsene.

Anche il Milan, pur essendo in piena corsa per il titolo, ha cominciato a muoversi sul mercato in vista della prossima estate. Si cerca un colpo di livello soprattutto in mezzo al campo, dove andrà via Franck Kessié e dove non convince Brahim Diaz. I rossoneri avrebbero messo gli occhi su Sergej Milinkovic-Savic, che vorrebbe giocare con continuità in Champions League, cosa che non sembra possa garantirgli la Lazio.

Inter sarebbe su Zapata

L'Inter è alla ricerca di una prima punta di peso in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri, infatti, vorrebbero un elemento in grado di far rifiatare Edin Dzeko che, non essendo più giovanissimo, è arrivato in questo finale di stagione quasi a corto di fiato avendo giocato praticamente sempre ogni tre giorni.

Per questo motivo i nerazzurri avrebbero messo nuovamente gli occhi su Duvan Zapata, che avevano cercato già la scorsa estate, quando è andato via Romelu Lukaku. L'Atalanta, però, in quel caso non ha voluto saperne di privarsene a differenza di quanto potrebbe succedere tra qualche mese, soprattutto per volontà del centravanti colombiano.

Il classe 1991 è valutato dalla Dea per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro, ma i bergamaschi sono pronti ad aprire anche all'inserimento di una contropartita tecnica. In questo senso, occhio a Sebastiano Esposito, che già in passato era stato accostato all'Atalanta e attualmente in prestito al Basilea.

Milan, possibile interesse per Milinkovic-Savic

Anche il Milan avrebbe cominciato a muoversi sul mercato in vista della prossima estate. I rossoneri cercano un grande rinforzo in mezzo al campo e avrebbero messo gli occhi su Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo va stabilmente in doppia cifra ogni anno e alzerebbe notevolmente il livello del reparto. La Lazio, comunque, non ha intenzione di fare sconti e valuta il proprio gioiello almeno 70 milioni di euro, cifra notevole che può essere abbattuta dall'inserimento di una contropartita tecnica. I nomi che potrebbero interessare ai biancocelesti sono quelli di Junior Messias, se sarà riscattato dal Crotone, e Rade Krunic.