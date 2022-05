La Juventus, in queste settimane, avrebbe avviato i contatti per ingaggiare Angel Di Maria. L'argentino potrebbe essere un'opportunità di mercato visto che lascerà il Paris Saint Germain a parametro zero. Di Maria vorrebbe un contatto breve di circa un anno con opzione per il secondo.

L'argentino avrebbe deciso di dare il suo assenso alla Juventus ma, stando a quanto afferma La Gazzetta dello Sport, adesso sarebbe il club bianconero ad avere qualche remora. In particolare la trattativa sarebbe stata messa in standby da Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese non avrebbe ovviamente perplessità sulle qualità tecniche di Di Maria, ma semmai sulle sulle motivazioni del giocatore.

Le perplessità di Allegri

Massimiliano Allegri avrebbe manifestato qualche perplessità in merito ad Angel Di Maria. Il giocatore vorrebbe un contratto breve di un solo anno con al massimo un'opzione per il secondo. Proprio questo aspetto avrebbe fatto drizzare le antenne ad Allegri, il quale teme che dopo il mondiale di fine 2022 il giocatore possa essere scarico.

Resta insomma da capire che se alla fine si procederà alla chiusura dell'affare o meno. Di Maria potrebbe essere l'erede di Paulo Dybala, ma chiaramente non sarebbe un progetto a lungo termine, per questo in casa bianconera si fanno delle riflessioni per capire se davvero l'argentino possa dare alla Juventus quelle motivazioni che spesso sono mancate in questa stagione.

I bianconeri starebbero cercando dei giocatori con le giuste motivazioni e soprattutto con la capacità di trasmetterle pure ai calciatori più giovani.

Ben presto la Juventus comunque potrebbe sciogliere le riserve, visto che Federico Cherubini potrebbe fare un blitz a Parigi per la finale di Champions. Proprio in Francia il ds bianconero potrebbe incontrare uno degli uomini più influenti dell'entourage di Di Maria.

La Juventus sempre sulle tracce di Paul Pogba

In queste settimane, la Juventus non è solo al lavoro su Angel Di Maria ma anche su Paul Pogba.

La dirigenza bianconera ha già visto l'agente di Pogba per parlare delle cifre del suo possibile ingaggio. Il francese ha ricevuto anche offerte più elevate come quella del PSG, ma un suo ritorno alla Juventus gli permetterebbe di essere al centro del progetto di Massimiliano Allegri: insomma per Pogba tornare a Torino sarebbe più che altro una scelta di cuore. Le parti starebbero ancora continuando a sentirsi alla ricerca di un'intesa e al momento trapela un certo ottimismo.