La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato in estate. Dopo il match contro il Sassuolo il tecnico Massimiliano Allegri ha confermato che potrebbero arrivare diversi rinforzi.

Molto dipenderà anche dalle cessioni a centrocampo: a rischiare la partenza sono Aaron Ramsey e Arthur Melo, mentre per il settore avanzato si cerca un sostituto di Paulo Dybala. Infine ci dovrebbero essere pure due acquisti in difesa, soprattutto se Giorgio Chiellini e Alex Sandro dovessero lasciare Torino a giugno. Entrambi sono in scadenza di contratto a giugno 2023, ma per il centrale si parla di una possibile esperienza nel campionato americano, il brasiliano invece potrebbe essere venduto anche perché ha un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione.

A proposito di rinforzi il preferito per il centrocampo sembra essere Jorginho. La società bianconera vuole migliorare la qualità del gioco e il nazionale italiano potrebbe essere il rinforzo ideale anche perché in scadenza con il Chelsea a giugno 2023. Potrebbe arrivare per circa 20 milioni di euro e sottoscrivere un'intesa contrattuale da 7 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026. Al brasiliano potrebbero aggiungersi Raum per la fascia sinistra, Milenkovic per la difesa e Angel Di Maria per il settore avanzato.

Possibili quattro rinforzi per la Juventus a giugno

La Juventus starebbe valutando anche il sostituto di Alex Sandro, che la società bianconera potrebbe cedere per circa 10 milioni di euro.

Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbe anche David Raum, terzino del Hoffenheim valutato circa 20 milioni di euro. Nel ruolo di difensore centrale invece sono diversi quelli seguiti, il preferito per motivo economici sembra essere Nikola Milenkovic, anche perché in scadenza di contratto a giugno 2023. Inoltre sarebbe il rinforzo ideale per fisicità ed età, essendo un classe 1997.

Rappresenterebbe il presente e il futuro della difesa bianconera insieme a de Ligt. Per quanto riguarda invece il settore avanzato si cerca il sostituto di Paulo Dybala, l'argentino lascerà la società bianconera a scadenza di contratto a giugno.

Negli ultimi giorni si parla di un possibile interesse per Angel Di Maria, anche lui in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain.

Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus potrebbe offrirgli un contratto di un anno a circa 7 milioni di euro a stagione con opzione per la stagione successiva.

Il resto del possibile mercato della Juventus

La Juventus valuta altri giocatori per sostituire Paulo Dybala. Piace anche Niccolò Zaniolo della Roma, che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro. Si valuta anche Giacomo Raspadori, protagonista con il Sassuolo di una stagione importante.