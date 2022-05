Puntellare la rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, per ritornare competitivi in Italia ma anche in Champions League. È questa l'intenzione della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio tecnico e ritornare grande.

Juve, possibile interesse per Milenkovic e Acerbi

Con l'addio di Giorgio Chiellini, uno dei punti fondamentali per il prossimo mercato sarà quello di rinforzare la retroguardia. Con le sole certezze Bonucci e de Ligt, e con la possibile partenza di Daniele Rugani, la dirigenza bianconera sta osservando diversi profili per il pacchetto arretrato.

Tra questi nomi, resta in auge sempre la candidatura di Francesco Acerbi, difensore della Lazio che complice un rapporto non idilliaco con la tifoseria biancoceleste potrebbe lasciare la Capitale. Il difensore italiano resta comunque un punto fermo della difesa di Maurizio Sarri e questo aspetto potrebbe complicare la trattativa. Secondo le ultime notizie di mercato, la Vecchia Signora vorrebbe proporre uno scambio con Rugani, fedelissimo di Sarri ai tempi dell'Empoli.

Rimanendo in Italia, altro profilo che i bianconeri starebbero osservando da diverse stagioni di Calciomercato è quello di Nikola Milenkovic, leader della difesa della Fiorentina ed autore di una buona stagione sotto la gestione di Vincenzo Italiano.

Come per Vlahovic, il patron viola non fa sconti e chiede almeno 20-25 milioni di euro per il centrale serbo, nel mirino anche di diversi club della Premier come il West Ham.

Infine, completiamo con due calciatori in scadenza di contratto Manuel Akanji, difensore svizzero del Borussia Dortmund che sarebbe nel mirino anche del Milan, ed Alessio Romagnoli che dovrebbe lasciare proprio i rossoneri a causa del mancato rinnovo contrattuale.

Sul centrale italiano, ci sarebbe forte l'interesse della Lazio.

Juve, si allontana Tchouameni

Intanto per il centrocampo, uno degli obiettivi della Juventus starebbe per sfumare. Infatti, Aurelien Tchouameni starebbe per lasciare il Monaco ed iniziare una nuova avventura europea con la maglia del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Dopo l'arrivo di Camavinga, i Galacticos continuano la rivoluzione della rosa: infatti, sembrerebbe ad un passo l'arrivo del talentuoso centrocampista. L'accordo con il Monaco si aggirerebbe attorno agli 80 milioni di euro, cifra molto alta per un ragazzo classe 2001.

Come sappiamo, la Vecchia Signora ha corteggiato il centrocampista francese nella scorsa stagione di calciomercato per poi virare su altri obiettivi come Paul Pogba, che ormai è sempre più vicino al ritorno a Torino. Per il francese, sarebbe pronto un contratto da 7,5 milioni di euro.