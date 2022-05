La Juventus è attesa da settimane importanti in cui dovrà cercare di definire i rinforzi necessari a migliorare una rosa che ha avuto non poche problematiche in questa stagione. In special modo a centrocampo potrebbero arrivare almeno due acquisti, per quanto riguarda invece il settore avanzato molto dipenderà dalle partenze. Arriverà un sostituto di Paulo Dybala, ma anche Morata e Kean potrebbero lasciare la società bianconera. Lo spagnolo potrebbe non essere riscattato dall'Atletico Madrid, l'italiano invece potrebbe trasferirsi in una società inglese.

Prima però dovrà essere riscattato dall'Everton e poi venduto ad un club interessato. A proposito di rinforzi si valuta l'acquisto di almeno una punta che possa giocare insieme a Vlahovic, ma anche sostituirlo in diversi match. Il preferito di Massimiliano Allegri sembra essere Gabriel Jesus, in scadenza di contratto con il Manchester City a giugno 2023. L'arrivo di Haaland nella società inglese potrebbe agevolare la sua partenza, anche se non sarà facile acquistarlo considerando il prezzo di mercato del brasiliano. Ci vorranno almeno 40 milioni di euro per il suo cartellino oltre al fatto che ha un ingaggio importante. Per questo la Juventus starebbe valutando l'alternativa al brasiliano. Potrebbe arrivare Giacomo Raspadori, che il Sassuolo potrebbe vendere per circa 30 milioni di euro con un pagamento agevolato come è già successo con Locatelli nel recente Calciomercato estivo.

Possibile rinforzo Gabriel Jesus, piacerebbe anche Raspadori

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare una punta di qualità durante il calciomercato estivo. Piace molto Gabriel Jesus, che però ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro. A meno di cessioni importanti sembra difficile che la società bianconera possa investire tale somma per una punta e non per un centrocampista.

A tal riguardo oltre a Pogba in scadenza di contratto, potrebbe arrivare un altro giocatore importante per il centrocampo. Gran parte della somma da utilizzare per il mercato potrebbe essere utilizzata proprio per il rinforzo nel settore in mezzo al campo. Per quanto riguarda la punta invece la Juventus starebbe valutando un altro giocatore che ha un prezzo di mercato evidentemente più vantaggioso rispetto a Gabriel Jesus.

Parliamo di Giacomo Raspadori, che ha disputato una stagione importante con il Sassuolo e che potrebbe trasferirsi nella società bianconera a prezzo agevolato. La società emiliana potrebbe venderlo in prestito con riscatto dilazionato in diverse stagioni. Una modalità di pagamento simile a quella che ha portato Locatelli alla Juventus proprio dal Sassuolo nel recente calciomercato estivo.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus oltre ad una punta come Giacomo Raspadori sta cercando anche il sostituto di Paulo Dybala: si lavora all'ingaggio di Angel Di Maria, che potrebbe sottoscrivere un'intesa contrattuale da circa 7 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva.