La Juventus è al lavoro in questi giorni per definire i primi acquisti del Calciomercato estivo. Si attenderebbe solo la conferma della società bianconera all'ingaggio di Paul Pogba, che dovrebbe sottoscrivere un contratto da circa 10 milioni di euro a stagione compresi i bonus fino a giugno 2025. Un acquisto importante che incrementerà la qualità del centrocampo bianconero. Si attendono novità anche su Angel Di Maria, che potrebbe essere il rinforzo per il settore avanzato. L'argentino dovrebbe sostituire Paulo Dybala ma potrebbe lasciare Torino anche Moise Kean e Alvaro Morata.

A proposito dello spagnolo, attualmente sembra difficile il suo riscatto del cartellino considerando che l'Atletico Madrid vorrebbe i 35 milioni di euro definiti nell'estate 2020. La Juventus avrebbe offerto circa 20 milioni di euro, somma non gradita alla società spagnola. Di conseguenza Morata potrebbe far ritorno all'Atletico Madrid. In tal caso ci sarà da sostituire lo spagnolo con un giocatore importante. Le ultime notizie di mercato confermano l'interesse della Juventus per Gabriel Jesus, giocatore del Manchester City in scadenza di contratto a giugno 2023. L'arrivo di Erling Haaland nella società inglese potrebbe agevolare la sua partenza durante il calciomercato estivo.

Il brasiliano Gabriel Jesus potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Gabriel Jesus come eventuale sostituto di Alvaro Morata. Attualmente non ci sarebbero i presupposti per il riscatto del cartellino dello spagnolo, per questo la società bianconera potrebbe presentare un'offerta al Manchester City per il giocatore brasiliano.

In scadenza di contratto a giugno 2023 potrebbe lasciare la società inglese per circa 40 milioni di euro. Gabriel Jesus ha un ingaggio sostenibile per la Juventus in quanto potrebbe ''accontentarsi'' di circa 5-6 milioni di euro netti a stagione, più o meno quanto guadagnava Alvaro Morata. Sarebbe l'ideale come supporto di Dusan Vlahovic, ma può anche sostituirlo in quanto il brasiliano può giocare sia punta centrale che di fascia.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per migliorare il centrocampo. Abbiamo parlato del possibile ingaggio di Paul Pogba, oltre al francese potrebbe arrivare anche un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. Fra quelli seguiti ci sarebbe Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Piace anche Frenkie de Jong, che potrebbe lasciare il Barcellona. La valutazione di mercato del giocatore di circa 70 milioni di euro non agevola però il suo trasferimento nella società bianconera.