La Juventus per il prossimo anno, vorrebbe rimpolpare la rosa degli attaccanti con Antoine Griezmann, centravanti in probabile uscita dall'Atletico Madrid. Oltre a lui, la Vecchia Signora, osserverebbe la situazione di Gabriel Jesus del Manchester City.

Juventus, l'erede di Dybala potrebbe essere Antoine Griezmann

Una delle "mission" principali della prossima campagna acquisti della Juventus, potrebbe essere quella di sostituire il partente Paulo Dybala. La "Joya" quasi certamente si libererà a parametro 0 a fine stagione, lasciando un vuoto tecnico che Cherubini vorrebbe colmare con un attaccante dalle abilità simili a quelle dell'argentino.

Ecco perché il direttore sportivo bianconero, avrebbe messo nel mirino il profilo di Antoine Griezmann. L'attaccante transalpino classe '91, secondo la stampa estera, lascerà il Barcellona e non tornerà all'Atletico Madrid, società che ne detiene il cartellino. Il calciatore, stando alle indiscrezioni, non vorrebbe continuare a giocare nella compagine spagnola e vedrebbe nella Juventus una possibile meta per il suo futuro più immediato. Il problema principale dell'operazione dunque, risulterebbe essere l'alto ingaggio del francese, che dovrebbe ridursi lo stipendio per permettere alla Vecchia Signora di acquisirlo definitivamente. Qualora questo non dovesse accadere, Cherubini avrebbe pronta almeno un'alternativa su cui poter lanciare l'assalto, Gabriel Jesus.

Il centravanti brasiliano, potrebbe subire in prima persona le conseguenze dell'arrivo di Erling Haaland nel Manchester City. Il norvegese, ha da poche ore superato le visite mediche ufficiali con il club inglese, suggellando un affare che realisticamente ridurrà gli spazi di tutti gli attaccanti nel roster dei "Citizen". Ecco perché Jesus sarebbe ritenuto uno dei sacrificabili dalla società britannica, che per lui chiederebbe 50 milioni di euro.

Oltre alla Juventus, sul bomber sudamericano, risulterebbe esserci anche l'interessamento dell'Atletico Madrid.

Juventus, suggestione Bukayo Saka o Casemiro

La Juventus, nel processo di evoluzione della rosa da fornire per il prossimo anno a Massimiliano Allegri, starebbe pensando di aggiungere almeno un centrocampista. Le indiscrezioni dalla Spagna, vorrebbero i bianconeri attenti osservatori della situazione Bukayo Saka.

Il giovane mediano dell'Arsenal costa tanto e per questo risulterebbe essere un affare complicato ma non impossibile per la Vecchia Signora. Cherubini nel frattempo, terrebbe d'occhio anche Casemiro, brasiliano in possibile uscita dal Real Madrid per il quale Florentino Perez chiederebbe 50 milioni di euro.