La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni durante il Calciomercato estivo per motivi economici ma anche anagrafici. Ci sono giocatori come Alex Sandro ad esempio che non sarebbero considerati utili per il progetto sportivo bianconero perché ha 31 anni ma anche per l'ingaggio da 6 milioni di euro a stagione fino a giugno 2023. Proprio questo stipendio non agevola una sua cessione, di conseguenza la Juventus potrebbe decidere di cedere in prestito Luca Pellegrini in una società di Serie A per garantirgli un posto da titolare ed investire su un giocatore giovane che possa rappresentare l'alternativa di Alex Sandro ma anche alla lunga diventi un titolare della fascia sinistra difensiva.

A tal riguardo fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbe anche Destiny Udogie, che ha disputato una stagione importante con l'Udinese segnando diversi gol e fornendo assist decisivi ai suoi compagni. A 20 anni rappresenterebbe un investimento ideale per il presente e per il futuro. Udogie è un nazionale under 21 italiano e con un'offerta da circa 10 milioni di euro potrebbe lasciare l'Udinese. Non è l'unico che piace alla società bianconera, si valuta anche Owen Wijndal dell'Az Alkmaar, nazionale olandese gestito da Rafaela Pimenta.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare per la fascia sinistra difensiva Destiny Udogie.

Il terzino dell'Udinese piace molto alla società bianconera e potrebbe rappresentare inizialmente l'alternativa di Alex Sandro. Il brasiliano difficilmente sarà ceduto anche perché l'ingaggio da 6 milioni di euro a stagione non agevola una sua eventuale partenza. Il 20enne dell'Udinese ha dimostrato in questa stagione la sua importanza soprattutto nel supportare il settore avanzato.

Gol e assist decisivi ai suoi compagni confermano la crescita del nazionale under 21 italiano, che deve migliorare in difesa. Con un'offerta da circa 10 milioni di euro potrebbe lasciare la società friulana. Fra l'altro la Juventus segue anche un altro giocatore dell'Udinese, Nahuel Molina, che potrebbe arrivare solo nel caso in cui dovessero concretizzarsi diverse cessioni.

L'argentino ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro. Come dicevamo Udogie piace molto alla Juventus ma ci sarebbe un altro giocatore gradito alla società bianconera per la fascia sinistra difensiva. Parliamo di Owen Wijndal, 23enne nazionale olandese che gioca attualmente nell'Az Alkmaar e che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.

La Juventus dovrà rinforzare anche centrocampo e settore avanzato. Sarebbe vicino l'ingaggio di Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Piacciono anche Jorginho del Chelsea e Giacomo Raspadori del Sassuolo, che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.