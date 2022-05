La Juventus è attesa da un'estate in cui dovrà lavorare molto sul mercato. La società bianconera vuole consegnare ad Allegri gran parte della rosa per la stagione 2022-2023 già a luglio, prima dell'inizio della preparazione estiva. D'altronde già ad agosto il calendario per le squadre europee sarà impegnativo, considerando che fra novembre e dicembre ci sarà la pausa delle competizioni per il mondiale in Qatar.

La società bianconera lavora a migliorare una rosa che ha bisogno di rinforzi in tutti i settori. Potrebbero arrivare uno o due difensori centrali oltre a un terzino sinistro, a centrocampo sono previsti due innesti e altrettanti nel settore avanzato.

A tal riguardo oltre ad Angel Di Maria potrebbe arrivare una punta di qualità in grado di fare il vice Vlahovic ma anche di giocarci insieme.

Uno dei preferiti della società bianconera pare essere Gabriel Jesus, protagonista di una stagione importante con il Manchester City. L'arrivo nel club di Haaland e il contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbero agevolare la sua cessione durante il Calciomercato estivo. Con un'offerta da circa 40 milioni di euro potrebbe lasciare la società inglese. La Juventus però non vorrebbe spendere tale somma e sarebbe pronta a offrire il centrocampista Arthur Melo per arrivare all'attaccante.

Possibile scambio di mercato fra Arthur Melo e Gabriel Jesus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe offrire Arthur Melo per Gabriel Jesus: lo scambio di mercato con il Manchester City sarebbe alla pari, considerando la valutazione di mercato simile fra i due giocatori: l'attaccante in particolare va in scadenza contrattuale a giugno 2023.

La sua partenza è una possibilità concreta anche perché il Manchester City ha già ufficializzato l'acquisto di Erling Haaland per la stagione 2022-2023. Il brasiliano rischierebbe di non raccogliere molto minutaggio e in previsione del mondiale in Qatar ciò potrebbe influire negativamente su un'eventuale convocazione con la nazionale brasiliana.

Potrebbe gradire un trasferimento alla Juventus, anche perché ritroverebbe un suo ex compagno al Manchester City e di nazionale Danilo.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus in caso di partenza di Arthur Melo potrebbe sostituirlo nel ruolo con Jorginho, in scadenza di contratto a giugno 2023 con il Chelsea e con un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro. Oltre al nazionale italiano potrebbe arrivare come rinforzo per il centrocampo Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno.