La Juventus nelle ultime stagioni ha fatto esordire l'Under 23, seconda squadra bianconera che ha dato la possibilità ai tanti giovani cresciuti nel settore giovanile di fare esperienza in un campionato impegnativo come la Serie C. Non è un caso che siano stati valorizzati tanti giocatori, che hanno già avuto modo di giocare con la squadra di Allegri. Questo è il caso di Matias Soulé, Koni de Winter e Fabio Miretti, la scorsa stagione invece ha avuto modo di giocare nella prima squadra anche il giovane Nicolò Fagioli, che poi si è trasferito alla Cremonese in Serie B.

Un prestito importante per il centrocampista, che è stato uno dei migliori della squadra lombarda ma in generale del campionato di Serie B, dando un contributo importante alla promozione della Cremonese nel massimo campionato italiano. In una recente intervista Fagioli ha sottolineato che il suo sogno rimane quello di ritornare alla Juventus e diventare un riferimento della squadra bianconera. Ha aggiunto però che in questo momento vuole godersi la promozione con la Cremonese e che poi insieme alla Juventus e al suo agente sportivo valuterà il suo futuro professionale. Fagioli potrebbe iniziare la preparazione estiva con la Juventus a luglio.

Il centrocampista Fagioli ha parlato del suo futuro professionale

''Il mio sogno rimane quello di ritornare alla Juventus, ma non conosco il mio futuro. Adesso mi godo questa vittoria con la Cremonese, poi ci sarà tempo per parlare con i dirigenti della Juventus e i miei agenti sportivi''. Queste le dichiarazioni di Nicolò Fagioli, uno dei migliori giocatori della squadra lombarda ma in generale del campionato di Serie B in questa stagione.

Prestazioni che gli hanno permesso anche di diventare parte integrante della nazionale Under 21 italiana di Davide Nicolato. Fagioli ha anche dichiarato: ''Il mio sogno sarebbe quello di diventare il Modric bianconero''. Parole importanti quelle del centrocampista, che per modalità di gioco ricorda il giocatore del Real. In questa stagione ha disputato nel campionato di Serie B 33 match con la Cremonese segnando 3 gol e fornendo 7 assist decisivi ai suoi compagni.

Come detto, è diventato anche parte integrante della nazionale Under 21 italiana, fino ad adesso ha disputato 4 match.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuterà all'inizio della preparazione estiva i giocatori che potranno far parte della rosa di Massimiliano Allegri. Diversi i giovani che potrebbero essere utili alla squadra bianconera. Oltre a Fagioli ci sarà anche Nicolò Rovella, attualmente in prestito al Genoa, ma il tecnico potrebbe decidere di inserire per la stagione 2022-2023 altri giovani come Koni de Winter, Fabio Miretti e Matias Soulé, protagonista di una stagione importante con la Juventus Under 23 di Zauli.