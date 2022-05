Mercoledì 11 maggio 2022, allo stadio Olimpico di Roma, alle ore 21 Juventus e Inter si affronteranno per stabilire chi si aggiudicherà la Coppa Italia 2021-2022. L'anno scorso furono i piemontesi allenati da Pirlo a trionfare sull'Atalanta per 2-1 con gol di Kulusevski e Chiesa, intervallati dal momentaneo pareggio di Malinovskyi.

Dopo la vittoria in campionato contro l'Empoli, l'Inter infatti tornerà in campo per il match più importante della stagione contro i rivali storici della Juventus, valido per la vittoria di un trofeo che i meneghini non vincono da 11 anni.

La squadra di Allegri, nella giornata precedente ha invece ottenuto una inaspettata sconfitta al Marassi contro il Genoa di Alexander Blessin, i liguri hanno ribaltato il risultato nei minuti finali grazie alla rete di Gudmundsson e al rigore trasformato da Mimmo Criscito, sconfitta che ha generato non poche polemiche intorno all'ambiente bianconero.

La finale verrà trasmessa in esclusiva e in chiaro da Mediaset, per la precisione su Canale 5. Gli appassionati potranno seguire il match in diretta tv ma anche in streaming su smartphone, smart tv, tablet e pc grazie alle applicazioni ufficiali Sportmediaset o Mediaset Infinity.

La probabile formazione dell'Inter

Per Simone Inzaghi questa sarà la quinta finale contro la Juventus, sinora ne ha vinte tre su quattro - compresa la Supercoppa Italiana di gennaio - e quindi cerca il poker contro i bianconeri.

Per tentare di insidiare la formazione allenata da Massimiliano Allegri, il tecnico piacentino dovrebbe scegliere il suo classico 3-5-2. Inevitabile qualche cambio rispetto a quanto visto nell'ultima giornata di campionato contro l'Empoli. Inzaghi ritrova Dzeko dal primo minuto, sarà il bosniaco il riferimento offensivo della squadra affianco a Lautaro Martinez.

Un solo dubbio per il tecnico nerazzurro: Dumfries e Darmian si contendono una maglia sull’out di destra con l'olandese leggermente favorito. A centrocampo ancora fiducia a Calhanoglu al fianco di Brozovic e Barella. Perisic confermato sulla sinistra, dietro Skriniar-De Vrij-Bastoni (recuperato dopo l'nfortunio al polpaccio) davanti al capitano Handanovic.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

La probabile formazione della Juventus

Ad Allegri non rimane che provare a sollevare la Coppa Italia per rendere meno amara una stagione in cui finora le soddisfazioni si contano sulle dita di una mano ed evitare di chiudere l’anno senza neanche un titolo, circostanza che a Torino non si verifica da oltre un decennio.

Il tecnico della Juventus dovrebbe schierare il 4-2-3-1 contro l'Inter. Nonostante le prestazioni importanti contro Venezia e Genoa, difficile una conferma da titolare per il giovane Fabio Miretti, a centrocampo infatti molto probabilmente partirà titolare la coppia formata da Zakaria e Rabiot a centrocampo.

Per quanto riguarda invece la difesa, il toscano schiererà nel ruolo di portiere, Mattia Perin, titolare nella Coppa Italia. Difesa a quattro con Danilo terzino destro, mentre a fianco di De Ligt dovrebbe giocare Chiellini. Il terzino sinistro sarà Alex Sandro. Nel settore avanzato Vlahovic è sicuro del posto, mentre Kean, dopo gli errori di Genova, non sembra avere chance di giocare titolare, a differenza di Bernardeschi, che dovrebbe agire con Dybala e Cuadrado dietro il serbo.

Probabile formazione Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi, Vlahovic.