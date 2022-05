Ormai centrata la qualificazione alla Champions League, la Juventus si sta già preparando per rinforzare la rosa in vista della stagione 2022-2023. Riguardo alle possibili operazioni di mercato in entrata, il primo nome sulla lista di Cherubini sarebbe quello di Milinkovic-Savic, sempre per il centrocampo l'alternativa sarebbe Jorginho.

Juve, varie idee per il mercato in uscita e in entrata

Fra i giocatori che potrebbero lasciare Torino in estate ci sono Alex Sandro, Daniele Rugani, Moise Kean, Adrien Rabiot, Luca Pellegrini e anche Federico Bernardeschi (quest'ultimo in scadenza di contratto), oltre ovviamente a Paulo Dybala, la cui partenza a parametro zero è già stata resa nota dal club da circa un mese.

Sul taccuino di Cherubini ci sarebbero già diversi possibili sostituti. Stando a quanto riportato dai vari siti web sportivi, il primo nome per il mercato estivo potrebbe essere quello di Sergej Milinkovic-Savic, che potrebbe arrivare con un contratto quadriennale da quattro milioni a stagione, ma Lotito per cederlo vorrebbe attorno ai 70 milioni. L'alternativa sarebbe Jorginho, che vista la situazione non idilliaca al Chelsea potrebbe cambiare aria. A centrocampo la società bianconera potrebbe anche provare un assalto a Pogba, il francese non dovrebbe rinnovare con il Manchester United, su di lui però c'è da battere la forte concorrenza del Psg, che pare attualmente in vantaggio nei confronti dei bianconeri per averlo a parametro zero.

Per l'attacco si segue la pista che porta a Nicolò Zaniolo della Roma, oppure a Giacomo Raspadori del Sassuolo.

Chi dovrebbe restare alla Juve

Riguardo ai giocatori già in rosa, la base solida da cui ripartire sarà formata da Bonucci, Cuadrado, Locatelli, McKennie, Chiesa, Vlahovic, Danilo, Zakaria, Szczesny e De Ligt.

Anche se per quest' ultimo non è escluso che possano arrivare delle offerte importanti: la Juventus valuta il suo cartellino almeno 85 milioni e il Barcellona pare essere il club maggiormente interessato.

In caso di partenza dell'olandese, il primo nome per sostituirlo potrebbe essere quello di Milenkovic della Fiorentina.

La possibile formazione

Potrebbe essere questa la possibile formazione tipo della Juve nella prossima stagione:

Juventus (4-3-2-1): Szczesny, Danilo, De Ligt, Bonucci, Cuadrado, Locatelli, Milinkovic-Savic, Zakaria, Zaniolo, Chiesa, Vlahovic. All. Allegri