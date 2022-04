La Juventus nel Calciomercato estivo cercherà dei rinforzi importanti in tutti i settori del campo, provando a ingaggiare giocatori che possano aiutare la squadra a fare il definitivo salto di qualità. Per questo si parla di almeno cinque rinforzi per l'estate, che riguarderebbe difesa, centrocampo e settore avanzato. Le indiscrezioni di mercato parlano di cessioni importanti per la Juve: Alex Sandro, Chiellini, Aaron Ramsey, Arthur Melo e Aaron Ramsey potrebbero lasciare la società bianconera, a questi bisogna aggiungere Bernardeschi, che potrebbe non rinnovare, Kean che potrebbe tornare all'Everton, oltre a Dybala, libero a parametro zero dal 1 luglio.

Ritornando a rinforzi, il sostituto di Chiellini potrebbe essere Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno. Per quanto riguarda invece il ruolo di terzino sinistro, in caso di partenza di Alex Sandro potrebbe arrivare Owen Wijndal, giocatore dell'Az Alkmaar.

I possibili nomi per il calciomercato estivo della Juve: su tutti Milinkovic e Jorginho

La Juventus, oltre alla difesa, potrebbe rinforzare in maniera importante anche il centrocampo. Se si dovessero concretizzare le partenze a titolo definitivo di Arthur Melo e Aaron Ramsey, potrebbero arrivare almeno due acquisti.

Come mezzala d'inserimento piace Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno.

L'ingaggio da 14 milioni di euro a stagione non agevola però il suo ingaggio, molto dipenderà dal francese e dalla sua eventuale volontà di accettare uno stipendio minore rispetto a quello attuale.

In questi giorni si parla anche del possibile arrivo di Milinkovic-Savic della Lazio. Molto dipenderà dalla valutazione di mercato.

Difficile il suo acquisto se il prezzo di mercato dovesse essere di circa 70 milioni di euro.

Come elemento bravo nell'impostazione di gioco invece piace Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro.

Zaniolo possibile sostituto di Dybala

La Juventus è al lavoro anche per trovare un sostituto di Paulo Dybala.

Piace molto Nicolò Zaniolo, che ha un'intesa contrattuale con la Roma fino a giugno 2024 e una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro.

Un altro giocatore seguito è Giacomo Raspadori, protagonista di una stagione importante con il Sassuolo e con la nazionale italiana: l'attaccante ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.