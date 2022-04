In vista del prossimo Calciomercato estivo l'idea della Juventus pare essere quella di attingere nel campionato di Serie A per rafforzarsi in ogni reparto del campo. In particolare fra i profili osservati ci sarebbero Francesco Acerbi e Sergej Mlinkovic-Savic dalla Lazio e Nicolò Zaniolo della Roma i profili osservati

Calciomercato Juventus, Acerbi il nome di esperienza low cost

Per il settore arretrato, il profilo accostato ai bianconeri nelle ultime ore, risulterebbe essere quello di Francesco Acerbi. Lo stopper in forza alla Lazio sta vivendo dei mesi non felicissimi in biancoceleste, dopo che una parte della tifoseria della squadra capitolina non ha gradito alcune sue dichiarazioni dei mesi scorsi.

Sono ormai diverse partite che la Curva Nord a ogni partita contesta il centrale difensivo con fischi e cori.

Questo avrebbe costretto Acerbi a guardarsi intorno per cambiare aria nel prossimo futuro, nonostante il suo contratto con la società biancoceleste scadrebbe nel 2025. La Juventus, che vorrebbe acquisire almeno un difensore nella prossima finestra di calciomercato, starebbe pensando proprio a lui: Acerbi costerebbe alla compagine piemontese circa 4-5 milioni di euro. Secondo alcune indiscrezioni anche l'Inter potrebbe inserirsi nell'affare.

Milinkovic-Savic il nome più caldo per centrocampo della Juventus

Anche il centrocampo della Juventus potrebbe arricchirsi di almeno un giocatore. Nelle scorse ore, è stato accostato ai bianconeri il nome di Frenkie de Jong, ma il prezzo dell'olandese renderebbe molto complicato l'affare.

Cherubini starebbe dunque vagliando altre ipotesi tra cui apparirebbe forte il profilo di Sergej Milinkovic-Savic. Il mediano della Lazio è legato contrattualmente alla formazione capitolina fino al 2024 ma Lotito starebbe cominciando a ipotizzare una sua cessione per non rischiare un deprezzamento il cartellino del serbo.

Stando a quanto trapela dalla stampa spagnola, il presidente dei biancocelesti avrebbe stabilito la cifra giusta per lasciarlo partire: tra i 65 e i 70 milioni di euro.

Per Zaniolo la Roma vorrebbe 50 milioni di euro

In attacco, invece, la Juventus starebbe seguendo da tempo il profilo di Nicolò Zaniolo. L'esterno della Roma il classe '99 al momento non pare intenzionato a rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2024.

Per lui, la società giallorossa chiederebbe una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro. Cherubini e soci starebbero dunque valutando l'affare, consci anche dei problemi fisici che il calciatore ha recentemente superato.