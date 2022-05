In attesa dei possibili sviluppi di tipo societario, con InvestCorp che sembra essere sempre più vicino all’acquisto del club, la dirigenza del Milan è al lavoro per valutare tutti gli scenari relativi al mercato estivo. Maldini e Massara avrebbero deciso di esercitare il diritto di riscatto dalla Roma per confermare Alessandro Florenzi nella rosa della stagione 2022-2023.

Nella lista dei desideri della dirigenza rossonera, intanto, oltre ai nomi dei vari Botman, Sanches e Origi, si sarebbe aggiunto quello di Deulofeu, per il quale a breve potrebbe essere formulata un’offerta all’Udinese.

Tra riscatti e nuovi arrivi

Sembra essere in via di definizione la situazione di Alessandro Florenzi, con il terzino rossonero che nelle prossime settimane dovrebbe essere riscattato dalla Roma, passando a titolo definitivo al club rossonero. Nonostante non sia stato impiegato con costanza, il tecnico Pioli lo ha utilizzato in alcuni momenti critici della stagione e il classe ’91 ha fornito delle prestazioni buone che hanno convinto la dirigenza rossonera a procedere al riscatto per 4,5 milioni.

Il duo dirigenziale Maldini-Massara, inoltre, è al lavoro per predisporre i primi acquisti per il mercato estivo. Per quanto riguarda la situazione di Origi, la trattativa sembra essere molto avanzata per l'approdo del belga a Milano a parametro zero.

Il Milan è anche in trattativa con il Lille per arrivare ad altre due pedine: Botman e Sanches, infatti, rappresenterebbero un doppio colpo molto di qualità.

Un nome nuovo per l’attacco

Oltre a queste trattative, che ormai sembrano essere consolidate, la dirigenza rossonera avrebbe sondato l’attaccante dell’Udinese Gerard Deulofeu.

Lo spagnolo non ha mai nascosto il proprio legame con la maglia rossonera e sarebbe felice di fare ritorno a Milan, dopo una stagione vissuta da protagonista con 12 reti e 4 assist realizzati. Il classe ’94 potrebbe essere all’ultima occasione per approdare a una una big e la sua valutazione di mercato, intorno ai 10 milioni di euro, potrebbe convincere la dirigenza rossonera a puntare su di lui.

La volontà dell’Udinese, però, sembrerebbe essere quella di inserire nella trattativa Tommaso Pobega, che rientrerà dal Torino al termine di questa stagione. Anche se il Milan valuta Pobega poco più di Deulofeu, le due società potrebbero raggiungere un accordo con uno scambio di prestiti, per poi definire la situazione nelle successive sessioni di mercato.