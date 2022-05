Marcello Lippi, in un'intervista rilasciata nella giornata odierna, ha parlato di Giacomo Raspadori come possibile erede di Paulo Dybala. Nel frattempo una vecchia conoscenza dei bianconeri, Andrea Pirlo, potrebbe rientrare sulla panchina di una squadra in Serie A

Lippi suggerisce alla Juventus il nome per il post Dybala, Giacomo Raspadori

Quando un uomo d'esperienza come Marcello Lippi esprime un'opinione su un giocatore, bisogna sempre porre una certa attenzione. L'allenatore campione del mondo è tornato a parlare del nostro campionato, soffermandosi sulla Juventus e soprattutto su colui che potrebbe sostituire Dybala, vale a dire Raspadori.

Sull'attaccante attualmente in forza al Sassuolo, Lippi ha detto: "Ha qualità, è furbo, svelto, entra in area, ma non deve sentire il peso della maglia. Un giovane che voglia emergere deve farsi trovare pronto, sennò rinunci". Il tecnico di Viareggio ha poi voluto commentare la situazione di Dybala, affermando di essere un estimatore del numero 10 bianconero e di non conoscere le motivazioni del divorzio tra la Juve e la "Joya". Tuttavia, secondo Lippi, le problematiche sarebbero sorte a causa del ruolo piuttosto ibrido nel quale lo stesso Dybala amerebbe giocare: "Mi sembra una via di mezzo tra un attaccante e una mezzapunta, lui e il suo prossimo allenatore farebbero bene a scegliere". Parlando della Juventus e del campionato che sta vivendo, Lippi ha affermato come i bianconeri non debbano avere rimpianti per la stagione ma anzi vederla come un'annata di ricostruzione.

Secondo l'allenatore toscano, quindi, l'acquisto di Vlahovic, la presenza di Allegri più l'innesto di altri grandi calciatori, faranno tornare la Juve dove le compete.

Andrea Pirlo potrebbe tornare in Serie A, per lui si parlerebbe di un approdo sulla panchina dello Spezia

Rimanendo in tema allenatori conosciuti in casa Juventus, in queste ore si sta parlando di Andrea Pirlo e di un suo possibile ritorno in Serie A.

Il PSG infatti, che potrebbe dare il benservito a Mauricio Pochettino a fine anno, avrebbe instaurato dei contatti con Thiago Motta, ex bandiera da calciatore del club parigino e attuale allenatore dello Spezia. Qualora, dunque, lo stesso Motta decidesse di sbarcare in Francia nella prossima stagione, lascerebbe spazio sulla panchina della compagine ligure.

Seguendo quindi le indiscrezioni odierne, il presidente Platek starebbe pensando di affidare proprio ad Andrea Pirlo la gestione dello Spezia, con la mission di avere una squadra offensiva e di primo livello. Ricordiamo che dall'esonero con la Juventus arrivato lo scorso anno, il tecnico classe '79 è un "Free Agent" e dunque assumibile in qualsiasi momento.