La Juventus starebbe già lavorando in vista del Calciomercato alla ricerca di un terzino vista la possibile partenza di Alex Sandro in estate. La dirigenza juventina starebbe monitorando diversi profili che possano prendere l'eredità del brasiliano sulla fascia sinistra.

Idea Reguillon

Tra i tanti elementi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini, ci sarebbe anche quello di Sergio Reguillon, terzino spagnolo in forza al Tottenham di Antonio Conte. L'ex Real Madrid non ha convinto del tutto il tecnico pugliese e proprio della Juventus: per questo, potrebbe salutare gli Spurs nella prossima sessione estiva di calciomercato.

La Vecchia Signora monitora la situazione del laterale spagnolo, valutato 30 milioni di euro. Reguillon ha tanti estimatori in giro per l'Europa, in particolare il Barcellona che cerca l'erede di Jordi Alba, e il Manchester United, che potrebbe valutare un nuovo esterno da poter alternare ai vari Shaw ed Alex Telles.

Reguillon non è il solo nome per la corsia mancina. Da monitorare sarebberoanche le candidature di Renan Lodi dell'Atletico Madrid e di Udogie dell'Udinese.

Juve, idee Kamara e Cristante per la mediana

Oltre a dei colpi importanti che possano innalzare la qualità della rosa a disposizione di Allegri, la Juventus sta valutando anche qualche nome low-cost che possa dare al tecnico bianconero qualche alternativa importante.

Per il centrocampo si starebbe valutando la candidatura di Bryan Cristante, centrocampista della Roma che si è ritagliato uno spazio importante nello scacchiere tattico di Josè Mourinho. Per i giallorossi non è incedibile ma per lasciarlo partire i giallorossi vorrebbero tutelarsi con l'arrivo di un altro centrocampista che possa garantire fisicità, quantità e qualità.

Oltre Cristante, con la Roma resta in ballo anche la questione legata al futuro di Nicolò Zaniolo, che resta un obiettivo importante per il dopo Dybala. In quest'ottica la Juventus per abbassare le richieste del club giallorosso che si aggirano attorno ai 50 milioni di euro, potrebbe decidere di mettere sul piatto il cartellino di Weston McKennie, molto gradito a Josè Mourinho.

Un'altra operazione low-cost per la mediana è quella che potrebbe portare a Boubacar Kamara, centrocampista in forza al Marisiglia. Sul mediano ci sarebbe anche l'Inter di Simone Inzaghi e del Milan di Pioli, a caccia del sostituto di Frank Kessie.