Il laterale dell'Inter Denzel Dumfries ha avuto un buon impatto sul campionato italiano. Dopo una prima parte di adattamento, l'esterno olandese si è ritagliato un ruolo da assoluto titolare nello scacchiere tattico di Inzaghi, scalzando la concorrenza di Matteo Darmian.

Dumfries piacerebbe al Bayern Monaco

Le prestazioni di Dumfries non sono passate inosservate, con tanti top club europei che sarebbero interessate a accaparrarselo. Tra questi c'è il Bayern Monaco di Julian Nagelsman a caccia di esterni di qualità e forza fisica per completare la rosa.

I bavaresi sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra attorno ai 30-35 milioni di euro per strappare l'esterno dei Tulipani all'Inter. La possibile cessione di Dumfries permetterebbe all'Inter di trattenere gli altri big: da Lautaro Martinez nel mirino del Manchester United, passando per Barella, corteggiato da Psg e Liverpool, fino ad arrivare ai totem difensivi Skriniar e Bastoni.

In caso di cessione di Dumfries l'Inter potrebbe decidere anche di non ritornare sul mercato, visto l'acquisto a gennaio di Robin Gosens che potrebbe recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione. Infatti Perisic potrebbe essere spostato sulla destra, così da concedere la corsia mancina al tedesco ex Atalanta.

Inter, idea Asllani per la mediana: piacerebbe anche al Napoli

Oltre alle cessioni, l'Inter sta lavorando per puntellare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi. In particolare uno dei tasselli fondamentali per il prossimo mercato è legato al centrocampo e in particolare al vice-Brozovic.

Tra i tanti nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta, ci sarebbe anche quello di Kristjan Asllani, centrocampista albanese dell'Empoli.

Vista la cessione a gennaio di Samuele Ricci al Torino, il classe 2000 si è messo in luce con la maglia del club toscano, offrendo ottime prestazioni.

L'Inter avrebbe messo nel mirino il talento albanese, valutato non meno di 10 milioni di euro. Non solo i nerazzurri hanno notato le prestazioni del classe 2000: infatti anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis starebbe osservando le prestazioni del regista dell'Empoli, che potrebbe sostituire il partente Fabian Ruiz.

Oltre a Asllani, in casa nerazzurra sarebbe da prendere in seria considerazione anche la candidatura di Leandro Paredes del Paris Saint Germain, valutato 15-20 milioni di euro.