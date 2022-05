La Juventus, nelle prossime settimane, lavorerà per trovare i giusti rinforzi da regalare a Massimiliano Allegri. La priorità dei bianconeri sarebbe quella di rinforzare il centrocampo. Il nome in cima alla lista resterebbe quello di Paul Pogba. La Juventus, in questo senso, avrebbe mosso già i primi passi contattando il suo agente. I primi contratti risalirebbero ad inizio primavere. Adesso, però, la trattativa starebbe per subire un'accelerata. Infatti, lunedì 16 maggio la Juventus dovrebbe incontrare Rafaela Pimenta che adesso gestisce l'agenzia del compianto Mino Raiola.

Le parti cercheranno di capire la fattibilità dell'affare visto che le cifre dell'ingaggio sono molto elevate. Infatti, Pogba avrebbe un'offerta molto vantaggiosa da parte del Paris Saint Germain ma alla fine il giocatore potrebbe dare priorità al cuore e decidere di tornare a Torino anche se guadagnerebbe di meno.

Milinkovic-Savic resta un'ipotesi

La volontà di Massimiliano Allegri sarebbe quella di avere un centrocampista capace di poter segnare. Per questo motivo la Juventus sta vale giocatori in grado di dare maggiore qualità alla mediana. Il primo nome resterebbe quello di Paul Pogba mentre l'alternativa sarebbe Milinkovic-Savic. Ma arrivare al serbo paradossalmente potrebbe essere ben più complicato rispetto al francese.

Infatti, Pogba si svincolerà a costo zero mentre per Milinkovic-Savic bisognerebbe intavolare una trattativa con Lotito e avere a che fare con il presidente della Lazio non è mai semplice. Le richieste per il cartellino del serbo sono circa di 70 milioni. Dunque, per la Juventus potrebbe essere complicato raggiungere questa cifra.

Inoltre, si potrebbe tentare di inserire qualche contropartita tecnica ma sembra difficile che la Lazio possa accettare. Dunque, se Pogba decidesse di ridursi un po' l'ingaggio poi di fatto le cose potrebbero essere in discesa. Per questo motivo l'incontro di lunedì 16 maggio servirà per capire se davvero il francese potrà tornare a Torino oppure no.

Tutto dipenderà da Pogba perché da una parte ci sarà da scegliere tra il cuore e il forte legame con i colori bianconeri e dall'altra, invece, ci sarebbe un'offerta economica molto elevata come quella presentata dal PSG.

Si pensa anche ai rinnovi

La Juventus, oltre ai prossimi acquisti, deve risolvere ancora due situazioni legate a giocatori presenti in rosa. Infatti, Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi vanno a scadenza di contratto a giugno 2022. La situazione più in bilico sarebbe quella del numero 20 juventino. La volontà di Federico Bernardeschi, però, sembrebbe chiara poiché vorrebbe restare a Torino come ha rivelato anche il suo agente: "Ma con la Juve il dialogo per il rinnovo è aperto. La sua priorità è rimanere", ha dichiarato Pastorello.