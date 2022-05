In casa Juventus l'olandese Matthijs de Ligt, con l'addio di Giorgio Chiellini, potrebbe diventare sempre più un punto di riferimento della squadra bianconera. Già in questa stagione è stato praticamente sempre titolare per Allegri, segnale evidente della fiducia non solo del tecnico ma anche della società nei confronti del difensore.

Egli ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e in queste settimane la Juventus starebbe valutando la possibilità di un prolungamento. L'incontro recente con Raffaela Pimenta, che gestisce gli interessi sportivi non solo di de Ligt ma anche di Pellegrini e Kean, sarebbe stato importante anche per discutere del possibile prolungamento contrattuale del difensore fino a giugno 2026.

La società bianconera potrebbe diminuire la clausola rescissoria presente sul contratto del giocatore da 120 milioni di euro.

Il difensore de Ligt potrebbe prolungare il contratto fino a giugno 2026

La società bianconera considera de Ligt il presente e il futuro della squadra bianconera, ma per questa sessione estiva di Calciomercato lavora all'acquisto di un altro difensore centrale per sostituire Giorgio Chiellini, anche se nel reparto arriverà comunque pure Federico Gatti, già acquistato dal Frosinone a gennaio e rimasto per questi mesi in prestito ai ciociari in Serie B.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe ingaggiare un rinforzo importante in difesa in sostituzione di Chiellini. Si valutano soprattutto Nikola Milenkovic della Fiorentina e Gabriel dell'Arsenal. Quest'ultimo ha disputato una stagione importante con la squadra inglese e ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro.

I bianconeri valutano anche dei rinforzi per il centrocampo. Piacciono Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United, come giocatore bravo nell'impostazione di gioco si valutano de Jong del Barcellona e Jorginho del Chelsea, il nazionale italiano potrebbe arrivare per circa 20 milioni di euro.