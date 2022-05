La Juventus in queste ore è a Roma e si sta preparando in vista della finale di Coppa Italia contro l'Inter. Per questo match Massimiliano Allegri sta pensando di affidarsi al 4-2-3-1. In particolare il tecnico livornese vuole schierare quattro giocatori offensivi per far rendere al meglio Dusan Vlahovic. Alle sue spalle ci saranno infatti Juan Cuadrado, Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. In fase di possesso la Juve giocherà con un 4-2-3-1, mentre in fase non possesso sarà un 4-4-2 con il colombiano e Bernardeschi che si schiereranno sulla stessa linea di Denis Zakaria e Adrien Rabiot.

Juventus in ritiro

La Juventus, in queste ore, si trova in albergo a Roma. La squadra ha raggiunto l'hotel Parco dei Principi nella giornata di ieri 10 maggio verso le ore 19. Ad accogliere i bianconeri c'erano moltissimi tifosi, i giocatori, però, non si sono fermati con i sostenitori presenti, ad eccezione di Federico Bernardeschi che ha firmato qualche autografo.

Questa mattina 11 maggio, la Juventus ha svolto il classico risveglio muscolare in hotel e verso le 13 c'è stato il pranzo. Dopodiché ci sarà il riposo pomeridiano e verso le 17 i giocatori si ritroveranno per la merenda. Mentre dopo le 18 ci sarà la riunione tecnica nella quale Massimiliano Allegri annuncerà la formazione titolare.

Intanto questa mattina 11 maggio Andrea Agnelli ha ricevuto la visita del Presidente dell'Inter Zhang che è stato in visita nell'hotel che ospita la Juventus.

Perin in porta

La Juventus, nel match contro l'Inter, scenderà in campo con il 4-2-3-1 e in porta ci sarà Mattia Perin. Davanti a lui agirà una linea a quattro formata da Danilo, Matthijs De Ligt, Giorgio Chiellini e Alex Sandro.

Quest'ultimo pare favorito su Luca Pellegrini che si è ristabilito da poco dopo una botta alla caviglia. Chiellini sarà titolare: questa potrebbe essere la sua ultima partita importante con la Juventus. Il numero 3 juventino, infatti, starebbe pensando di lasciare i bianconeri a fine stagione, anche se prenderà una decisione finale dopo la Coppa Italia.

In panchina, invece, ci sarà Leonardo Bonucci che sarà pronto eventualmente a entrare a gara in corso. Mentre a centrocampo toccherà a Denis Zakaria e Adrien Rabiot, con Manuel Locatelli che è recuperato e sarà a disposizione in panchina. In attacco, invece, non sembrano esserci dubbi: Cuadrado, Dybala e Bernardeschi giocheranno alle spalle di Vlahovic; Alvaro Morata partirà dalla panchina.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot, Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic.