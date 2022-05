La dirigenza rossonera sembra avere l’intenzione di rivoluzionare il reparto offensivo di destra, con tutte le pedine a disposizione che sarebbero in discussione: mentre sembra sicura la partenza di Castillejo, il tecnico Pioli avrebbe fatto trapelare che vorrebbe tenere l’esterno brasiliano Messias, chiedendo alla dirigenza rossonera il riscatto dal Crotone. Infine, nelle ultime ore, si sarebbe aperta una strada che porterebbe all’uscita di Saelemaekers.

I tifosi e la società rossonera sono entusiasti per le prestazioni di Sandro Tonali, soprattutto dopo l’eccellente partita in casa del Verona [VIDEO], tanto che la dirigenza rossonera potrebbe concedergli un rinnovo del contratto con cifre più elevate rispetto a quelle attuali.

Fascia destra, si cambia

I tre giocatori che si sono alternati su quella fascia, Castillejo, Messias e Saelemaekers, non hanno convinto appieno la dirigenza rossonera, la quale sarebbe intenzionata a cedere i tre giocatori ed a perfezionare due acquisti di peso nelle prossime settimane. Per Castillejo sembra ormai scontato il rientro in Spagna, con il Valencia che potrebbe offrire quei 4 milioni di euro richiesti dal Milan; la situazione di Messias, invece, è in bilico, con l’apprezzamento del tecnico Pioli, infatti, è difficile che il Milan non procederà al riscatto dal Crotone. In più, dalle ultime voci, sembra che la dirigenza rossonera abbia aperto alla cessione di Alexis Saelemaekers: il giovane belga ha un contratto fino al 2026, ma se dovesse arrivare un’offerta, come sembra, intorno ai 20 milioni di euro il Milan provvederà alla cessione.

Se verranno meno tutte e tre le pedine del reparto avanzato destro, la dirigenza rossonera potrebbe effettuare almeno due importanti colpi per quella fascia, con i nomi ormai consolidati che circolano da mesi, su tutti Mimmo Berardi.

L’ambiente rossonero si coccola Tonali

Oltre le cessioni, la dirigenza rossonera è impegnata per consolidare quella base giovane che sarà protagonista da qui a breve.

Per questo motivo, ed anche per ripagarlo del sacrificio fatto lo scorso anno con la riduzione dello stipendio, il Milan potrebbe concedere a Sandro Tonali un aumento significativo del contratto dalla prossima stagione, anche come premio per le sue eccellenti prestazioni. Il centrocampista italiano classe 2000 sta disputando una stagione da assoluto protagonista in Serie A e i due gol realizzati domenica contro il Verona hanno portato il suo bottino a 5 reti stagionali, che per un mediano sono davvero tanta roba.

Sin da bambino è stato legato ai colori rossonera e, con ogni probabilità, i tifosi e la società rossonera vorranno che Tonali rimanga il più a lungo possibile, con l’obiettivo di essere un protagonista assoluto tanto col Milan quanto con la Nazionale.