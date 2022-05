La Juventus sul Calciomercato potrebbe cercare un terzino sinistro che possa sostituire Alex Sandro, o nell'immediato o dalla stagione 2023-2024.

La Juve starebbe valutando la cessione del brasiliano, che va in scadenza di contratto a giugno 2023. È difficile trovare società in grado di investire su un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione, per questo è possibile che il giocatore rimanga fino alla scadenza dell'intesa contrattuale. In tal caso potrebbe essere ceduto durante il calciomercato estivo Luca Pellegrini. Il terzino italiano potrebbe andare in prestito in un altro club di Serie A per dargli la possibilità di giocare titolare ed eventualmente poi ritornare alla Juventus pronto a fare il titolare.

La società bianconera starebbe intanto valutando come rinforzo per la fascia difensiva Destiny Udogie. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera sarebbe pronta a spendere circa 20 milioni di euro per il cartellino del nazionale under 21 italiano, magari con un pagamento dilazionato in diverse stagioni all'Udinese.

La Juventus potrebbe sostituire uno fra Pellegrini e Alex Sandro con Udogie

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe sostituire uno fra Alex Sandro e Pellegrini con Destiny Udogie. Il terzino dell'Udinese sarebbe un rinforzo ideale per il presente e per il futuro: a 20 anni è considerato uno dei migliori giovani del calcio italiano.

In questa stagione ha dimostrato di essere molto bravo nel supportare il settore avanzato dell'Udinese, lo dimostrano i diversi gol e assist decisivi forniti ai suoi compagni.

Dopo averlo acquistato dal Verona per circa 5 milioni di euro, la società friulana potrebbe lasciarlo partire in prestito con riscatto a 20 milioni di euro. Una modalità di pagamento che sarebbe gradita alla Juventus, la quale vorrebbe evitare di appesantire il bilancio societario in questa sessione estiva. Anche perché le esigenze della società bianconera sono anche quelle di rinforzare il centrocampo e il settore avanzato.

A tal riguardo sarebbero vicini gli ingaggi di Paul Pogba e Angel Di Maria, in scadenza di contratto con le rispettive società a fine giugno.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è intanto al lavoro per un altro rinforzo per il centrocampo oltre a Pogba. Potrebbe arrivare Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2023: con un'offerta da circa 15-20 milioni di euro potrebbe trasferirsi subito nella società bianconera.

Per il settore avanzato piace Giacomo Raspadori del Sassuolo, che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.