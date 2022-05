Nel Calciomercato estivo che sta per iniziare la Juventus ha una priorità: trovare il più presto possibile l'erede di Giorgio Chiellini, per completare il pacchetto arretrato per la prossima stagione. Sono tanti i candidati presenti sul taccuino di Arrivabene e Cherubini: da Koulibaly fino a Bremer.

Il sogno della Juventus rimane Koulibaly

Il nome che scalda le fantasie dei tifosi bianconeri per sostituire Giorgio Chiellini è senza ombra di dubbio quello di Kalidou Koulibaly, il difensore centrale del Napoli è ancora legato a un anno di contratto con i partenopei, ma la permanenza del senegalese è tutt'altro che scontata, in quanto il rinnovo con il Napoli sarebbe ancora molto lontano.

Il difensore avrebbe già rifiutato la prima offerta del patron partenopeo De Laurentiis che - secondo alcune indiscrezioni - prevedeva di spalmare l'ingaggio di 6 milioni in due anni, però arrivando così a dimezzare il compenso stagionale, offerta respinta al mittente senza esitazioni. Se non si dovesse arrivare a un accordo la separazione potrebbe avvenire già questa estate, poiché il Napoli non intende perderlo a parametro zero nel 2023. In tutto questo potrebbe inserirsi il Barcellona, che pur di arrivare al centrale senegalese potrebbe mettere sul piatto una contropartita di lusso come Miralem Pjanic, che potrebbe far tentennare De Laurentiis.

Non solo Koulibaly, tanti nomi per il dopo Chiellini

Non c'è però solo Koulibaly fra i nomi che la dirigenza bianconera sta supervisionando per il dopo Chiellini: tra questi vi è pure Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, nei radar bianconeri già dalla scorsa stagione, a cui rimane solo un anno di contratto con i viola.

Fra gli altri nomi c'è quello del colombiano Jhon Lucumí, difensore classe '98 del Genk, che ha fatto vedere ottime cose in questa stagione. Nella lista è presente anche il difensore mancino Gabriel Magalhanes, 24 anni, il cui cartellino appartiene all'Arsenal: ha già segnato 5 gol in Premier League. Inoltre va sempre di moda la pista Bremer del Torino, difensore dalla fisicità possente che si è messo in mostra nell'ultima stagione con i granata: le sue prestazioni hanno attirato anche le attenzioni di molti top club europei, tra questi anche l'Inter, che secondo varie indiscrezioni di mercato avrebbe una corsia preferenziale sul difensore classe '97.

Nel frattempo Chiellini parla sul suo futuro

Intanto Giorgio Chiellini si è raccontato in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche del suo futuro, “Dalla Juve ho avuto tanto e ho dato anche tanto. Mi piacerebbe fare un’esperienza più leggera, anche di vita, per staccare la spina e tornare più carico”, dichiarazioni che sembrano aprire all'approdo in MLS.