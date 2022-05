La Juventus nelle ultime settimane è stata molto discussa dal punto di vista mediatico non solo per quanto riguarda la gestione tecnica ma anche quella dirigenziale. Si è parlato anche di un possibile addio di Andrea Agnelli dal ruolo di presidente con i possibili ingressi in società di personaggi che hanno rappresentato la storia della società bianconera. Su tutti Alessandro Del Piero, che recentemente è ritornato alla Continassa per accompagnare in una tournée l'Academy Juventus di Los Angeles. Come è noto l'ex capitano vive nella città americana.

La società lo ha invitato anche all'allianz Stadium per il match contro il Bologna, con Del Piero che è stato accolto con un grande applauso dai tifosi presenti. Proprio questo ha alimentato indiscrezioni di mercato anche in merito ad un suo possibile ruolo da presidente della Juventus al posto di Agnelli. Possibilità smentita di recente dal massimo dirigente bianconero in una recente intervista. Come scrive Tuttosport però Del Piero quando è stato a Torino ha avuto modo di confrontarsi con l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Gli sarebbe stato offerto un ruolo da ambasciatore della Juventus negli Stati Uniti, anche perché il mercato americano interessa molto alla società bianconera.

Di recente è stato alla Continassa per accompagnare in tournée dei ragazzi dell'Academy. Ci sarebbe stato l'incontro con la società in cui sarebbe parlato del ruolo di ambasciatore. D'altronde il mercato americano rimane sempre molto interessante per la Juventus per sviluppare il brand. Un ruolo che Del Piero potrebbe gradire anche perché in questo momento sembra voler vivere insieme alla famiglia a Los Angeles.

Il presidente Agnelli ha confermato Allegri come tecnico della Juventus nella stagione 2022-2023

La Juventus dovrebbe ripartire dalla stagione 2022-2023 da Agnelli nel ruolo di presidente ma anche da Massimiliano Allegri. E' stato lo stesso massimo dirigente bianconero a confermare in una recente intervista il tecnico, che ha un contratto fino a giugno 2025. Di certo le prestazioni deludenti della Juventus hanno alimentato le indiscrezioni di mercato in merito ad un possibile addio di Allegri. Di recente l'agente sportivo Massimo Brambati a Tmw Radio ha dichiarato che il tecnico ideale per ricostruire la Juventus è Antonio Conte e non Massimiliano Allegri. Il toscano secondo Brambati non è riuscito a migliorare i giocatori a disposizione in questa stagione. Il pugliese invece lo ha fatto anche in pochi mesi al Tottenham e lo ha dimostrato anche nella sua precedente esperienza professionale all'Inter.